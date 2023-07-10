陳奕迅跟歌迷提早慶生　葛民輝製演唱會NFT紀念套裝

▲ 陳奕迅提早慶生。

陳奕迅昨日跟香港跟數百歌迷聚會，提早為他慶祝生日，下星期他將前往台北小巨蛋開七場演唱會，八月底則會到北美巡迴六站，更成為首位在三藩市Chase Center舞台上獻唱的亞洲歌手，為華人歌手開創新歷史。

是次Eason到北美巡唱，將帶著140人大隊，於八月底一個月內在紐約、洛杉磯、三藩市、芝加哥、溫哥華以及多倫多六大城市的萬人體育館舉行演唱會，並把最大的Video Wall 飄洋過海帶到美加，希望為美加觀眾帶來跟香港原汁原味之演出體驗 。

Eason直言是次美加演唱會的場地，有些大場館是第一次到訪，所以心情既緊張也非常興奮：「其實世界各地要容納到Fear and Dreams嘅舞台，一啲都唔簡單，好幸運今次北美站可以去唔同大體育館，每站video wall都以香港原版作藍本，配合各場地特性修改，務求帶俾各站觀眾原汁原味Fear and Dreams，真係要大大聲同北美講，各位觀眾今次一定同以前有唔同新體驗 到時見！哈哈。」

歌神講生日願望

歌迷聚會上，不少歌迷向Eason表示會飛台北觀看演出，令Eason十分驚訝，歌迷詢問Eason美加外，是否還有其他站？Eason笑言：「有傳聞係話囉，由佢傳下先啦，總有 近近地的地方，個度實會做，點會唔做？不過大家唔好信傳聞，等官方公告，唔好亂信非官方單位代購門票，否則容易受騙。」

至於生日願望，他笑謂：「講出來就唔靈，其實人愈大追求愈少，最希望都是身體健康，之後巡迴演出順順利利，如果可以再貪心，老土D就希望世界可以和平健康，沒有戰爭與疾病。」

昨日好友葛文輝也有前來參予他的生日會，並現場為香港歌迷開箱，第一次展示由他幫忙設計的Fear and Dreams 演唱會重量級紀念特集BOX SET。

▲ 阿葛為Eason製演唱會box set。

玻璃證書絕不能翻版

葛文輝表示這BOX SET 將作限量出售，重約7kg，每個BOX SET帶有NFC功能玻璃證書，絕不能翻版，除了書中二百多頁演唱會的台前幕後花絮照片外，還可以用手機放上盒上，連線再觀看其餘數百張未印製出來的照片，極具紀念價值。

BOX SET附有一對手套，擁有者打開時，先行戴上，手套用特別質料打造，猶如開箱珠寶一樣，讓大家以一個極具儀式感進行觀看這些珍貴照片，以示對這些精美藝術印刷的一種尊敬及保護。

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