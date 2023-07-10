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【香港小姐2023】17位佳麗港姐個人資料大公開　當中4位為碩士

娛樂 16:12 2023/07/10

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

（陳曉柔 攝）

《2023香港小姐競選》17位佳麗今日（7月10日）現身尖沙咀某酒店出席記者會，首度正式會見傳媒，入圍隹麗將於本月13日前往越南拍攝外景，而決賽於8月27日舉行。

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以下為17位佳麗的個人資料：

編號 姓名 年齡
（計至8月27日）		 職業 學歷 身高
（厘米）		 體重
（公斤）		 嗜好 志向
1 吳詠婷
Anna Ng		 19歲 學生 大學 172.5 60 畫畫、寫論文、旅遊 成為一位成功的藥劑師。
2 黃泳嘉
Jessica Wong		 22歲 學生 大學畢業 169 48.5 打網球、彈結他、勾冷衫、健身、閱讀 成為一位大學教授。
3 鄧凱文
Eris Tang		 23歲 活動統籌主任 大學畢業 166 47 烘焙蛋糕、游水、每日和寵物外出跑步 成為一位多功能的演員。
4 王怡然
Lynn Wang		 21歲 學生 大學 164 42.5 睡覺、喝咖啡、看劇、衝浪、滑雪 26歲之前擁有自己的物業。
5 梁倩淇
Debbie Leung		 24歲 軟件工程師 大學 160 43 潛水、溜冰、跳舞 成為一名對社會有正面影響力和貢獻的新時代女性。
6 胡睿𠗙
Hanna Hu		 18歲 學生 中學畢業 175.5 57.5 逗貓 開一間老人院。
7 毛志琛
Viktoria Mo		 27歲 測量師 大學畢業 172.5 53.5 打網球、滑雪、攝影、旅遊 成為一名對社會有正能量有貢獻的人，向世界各地的朋友介紹香港美好的一面。
8 姜依宁
Jenny Jiang		 23歲 模特兒 碩士研究生 175 51.5 跳舞、唱歌、彈琴、RAP 成為一位出色的模特兒，在舞台上展現自己。
 
9 潘明璇
Michelle Poa		 24歲 金融分析師 碩士 165 49.5 攀岩；製作咖啡、整pizza 希望成為一名帶給大家歡笑和正能量的人。
10 陳霈錤
Hera Chan		 25歲 小學教師 碩士畢業 166 50.4 旅遊、彈鋼琴、烹飪、游泳 希望成為一個對世界有貢獻的人，能學以致用回饋社會。
11 周婷
Jennifer Zhou		 24歲 投資分析師 大學畢業 169 49 游泳、騎馬、高爾高球 成為一位出色英語電視主播，向國際社會講香港故事。
12 梁晶晶
Nicole Leung		 25歲 室內設計師 大學畢業 162.5 44 健身、畫畫、設計 希望成為出色（為盲人設計）的室內設計師。
13 陳曉彤
Cindy Chan		 26歲 鋼琴老師 碩士 166 50.7 表演、彈琴、唱歌、跳舞、運動 成為一位有影響力的女藝人。
14 陳怡名
Zora Chen		 26歲 公關專員 碩士 162.5 43.5 旅行、烹飪、整理家務、做Spa 事業成功家庭幸福的女主人。
15 莊子璇
Hilary Chong		 21歲 學生 大學 168.5 51.6 唱歌、旅行、打機 成為一位帶給大家正能量及歡樂的藝人。
16 郭珮文
Juliana Kwok		 22歲 商網店主 大學 168 54 探索美食、時裝；為缺乏自信的人 創造一個安全分享平台，利用平台啟發大家的正能量。
17 王敏慈
Lovelle Wang		 21歲 學生 大學 169 48.5 打卡美食、玩樂器、看電影、跳舞、唱歌 成為一位帶給大家正能量及歡樂的藝人。

記者：陳曉柔

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