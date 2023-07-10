【香港小姐2023】17位佳麗港姐個人資料大公開 當中5位為碩士
娛樂 16:12 2023/07/10
《2023香港小姐競選》17位佳麗今日（7月10日）現身尖沙咀某酒店出席記者會，首度正式會見傳媒，入圍隹麗將於本月13日前往越南拍攝外景，而決賽於8月27日舉行。
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以下為17位佳麗的個人資料：
|編號
|姓名
|年齡
（計至8月27日）
|職業
|學歷
|身高
（厘米）
|體重
（公斤）
|嗜好
|志向
|1
|吳詠婷
Anna Ng
|19歲
|學生
|大學
|172.5
|60
|畫畫、寫論文、旅遊
|成為一位成功的藥劑師。
|2
|黃泳嘉
Jessica Wong
|22歲
|學生
|大學畢業
|169
|48.5
|打網球、彈結他、勾冷衫、健身、閱讀
|成為一位大學教授。
|3
|鄧凱文
Eris Tang
|23歲
|活動統籌主任
|大學畢業
|166
|47
|烘焙蛋糕、游水、每日和寵物外出跑步
|成為一位多功能的演員。
|4
|王怡然
Lynn Wang
|21歲
|學生
|大學
|164
|42.5
|睡覺、喝咖啡、看劇、衝浪、滑雪
|26歲之前擁有自己的物業。
|5
|梁倩淇
Debbie Leung
|24歲
|軟件工程師
|大學
|160
|43
|潛水、溜冰、跳舞
|成為一名對社會有正面影響力和貢獻的新時代女性。
|6
|胡睿𠗙
Hanna Hu
|18歲
|學生
|中學畢業
|175.5
|57.5
|逗貓
|開一間老人院。
|7
|毛志琛
Viktoria Mo
|27歲
|測量師
|大學畢業
|172.5
|53.5
|打網球、滑雪、攝影、旅遊
|成為一名對社會有正能量有貢獻的人，向世界各地的朋友介紹香港美好的一面。
|8
|姜依宁
Jenny Jiang
|23歲
|模特兒
|碩士研究生
|175
|51.5
|跳舞、唱歌、彈琴、RAP
|成為一位出色的模特兒，在舞台上展現自己。
|9
|潘明璇
Michelle Poa
|24歲
|金融分析師
|碩士
|165
|49.5
|攀岩；製作咖啡、整pizza
|希望成為一名帶給大家歡笑和正能量的人。
|10
|陳霈錤
Hera Chan
|25歲
|小學教師
|碩士畢業
|166
|50.4
|旅遊、彈鋼琴、烹飪、游泳
|希望成為一個對世界有貢獻的人，能學以致用回饋社會。
|11
|周婷
Jennifer Zhou
|24歲
|投資分析師
|大學畢業
|169
|49
|游泳、騎馬、高爾高球
|成為一位出色英語電視主播，向國際社會講香港故事。
|12
|梁晶晶
Nicole Leung
|25歲
|室內設計師
|大學畢業
|162.5
|44
|健身、畫畫、設計
|希望成為出色（為盲人設計）的室內設計師。
|13
|陳曉彤
Cindy Chan
|26歲
|鋼琴老師
|碩士
|166
|50.7
|表演、彈琴、唱歌、跳舞、運動
|成為一位有影響力的女藝人。
|14
|陳怡名
Zora Chen
|26歲
|公關專員
|碩士
|162.5
|43.5
|旅行、烹飪、整理家務、做Spa
|事業成功家庭幸福的女主人。
|15
|莊子璇
Hilary Chong
|21歲
|學生
|大學
|168.5
|51.6
|唱歌、旅行、打機
|成為一位帶給大家正能量及歡樂的藝人。
|16
|郭珮文
Juliana Kwok
|22歲
|商網店主
|大學
|168
|54
|探索美食、時裝；為缺乏自信的人
|創造一個安全分享平台，利用平台啟發大家的正能量。
|17
|王敏慈
Lovelle Wang
|21歲
|學生
|大學
|169
|48.5
|打卡美食、玩樂器、看電影、跳舞、唱歌
|成為一位帶給大家正能量及歡樂的藝人。
記者：陳曉柔
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