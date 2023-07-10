【黃Viu劇集】職場劇《Numbers：大廈之林的監視者們》　37歲崔振赫自爆喜歡被控制

▲ 由金明洙、崔振赫和崔民秀主演的全新職場韓劇《Numbers：大廈之林的監視者們》。

由金明洙、崔振赫和崔民秀主演的全新職場韓劇《Numbers：大廈之林的監視者們》講述只有高中學歷的會計師張浩宇（金明洙飾）加入韓國首屈一指的「泰一會計師事務所」，以最不像會計師的方式對抗不正之風、實現正義的故事。劇集逢星期五、六晚上10時30分在「黃Viu煲劇平台」上架。

暗中相助金明洙

故事講述，年幼的張浩宇（金明洙飾）失憶後獲陽光建設社長張仁鎬收留，此後他視張氏為家人；某天陽光建設被判定工程存在瑕疵，浩宇在工地遇上韓勝祖（崔振赫飾）手執裁決書宣布陽光破產，還目擊社長自我了結。

為了找出真相，浩宇決意投考「泰一會計師事務所」；事實上，韓勝祖早就認出浩宇，也在背後出手助他順利考入「泰一」，最後還邀請浩宇加入自己團隊，二人也成為了不可或缺的夥伴。

劇中韓勝祖和張浩宇逐漸展現「師徒情」，現實中崔振赫與崔民秀才是韓劇界著名的「假叔侄」！近日崔振赫在綜藝節目透露二人的淵源：「《Numbers》是我們十年來第二部作品，以前覺得他很難接近，但是在某個時間起，他開始偏愛我，甚至為我演出綜藝。」

被崔民秀痛斥表現欠佳

雖然情同叔侄，但是崔振赫卻笑言最想抹掉二人初次見面的記憶。

原來他曾因為太過緊張而被崔民秀責罵：「拍攝《傲慢與偏見》時，我第一次擔任迷你劇的主角，因為我是看著《沙漏》（崔民秀名作）長大的，所以我被他嚇到了，內心十分緊張！我演得很差、犯了很多錯誤，結束後他摘下眼鏡，還要求關掉攝影機，然後大聲罵我：『你不能好好表達嗎？這部戲失敗了，你能承擔責任嗎？』後來我主動找他，請他教我演戲，一開始他不怎麼說話，但是最後向我打開心扉，不過我認為那是個錯誤。（他話太多了？）是，他講了大概兩個小時，現在我反而會避開他，哈哈！」

現年37歲的崔振赫不時被親友催婚，還試過被母親安排相睇，雖然他仍不著急，但最近他被問到理想型時，竟自爆被崔民秀影響：「和民秀哥有相似的地方，我像他一樣，是一個很誠實的人，也喜歡和別人一起玩。」

他續指：「與此同時，大嫂很理性很聰明，她非常了解大哥，知道要怎樣對待他，例如：『不能給他太大自由度』、『應該要控制他』，所以大哥常常被她掌控住，但我很羨慕！（你也需要一個人控制你？）對，我需要有人控制我。」

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