【立法會】秘書長陳維安明年8月退休　主席梁君彥：將作公開及內部招聘

▲ 立法會秘書長陳維安(左)和立法會主席梁君彥(右)。(資料圖片)

立法會秘書長陳維安將於明年8月退休，立法會主席梁君彥今日宣布，將展開公開及內部招聘秘書長一職的人選，填補職位，會聘請顧問提供議見，並招標人力資源公司進行招募，預計10個月至1年成功招聘。

梁君彥今日在行政管理委員會會議後見記者，指陳維安自2012年加入秘書處後，竭誠服務，任內積極推動議會現代化，及增加議會透明度。特別在第六屆的立法會出現前所未有的挑戰，陳克盡己職，緊守崗位，帶領秘書處克服種種困難。

人選沒有限制國籍

梁君彥說，秘書長是立法會秘書處的行政首長，統領秘書處超過600名職員為立法會提供行政支援工作，亦要負責管理服務議員及市民的各種設施，為議會提供專業意見。

梁續指，作為秘書長需要有心、有魄力、至於人選方面，梁君彥指，沒有限制國籍，希望擁有豐富行政經驗、熟悉立法會運作的人成為秘書長，會尋找最適合的人士成為秘書長。

陳維安感激梁君彥的支持，又感恩能與上屆立法會主席曾鈺成合作。他提到在議會工作遇到不少挑戰，但在秘書處合作下一一將問題解決。陳維安說，未來一年仍有很多工作需完成，包括大樓擴建及推動議會善用科技。

自去年7月本屆政府上任一年以來 立法會已通過30項政府及議員的法案

另外，梁君彥表示，自去年7月本屆特區政府上任一年以來，立法會已通過30項政府及議員的法案，形容立法會的工作雖然繁重，但具有效益。他指，立法會通過的這些議案都與民生、經濟息息相關，包括提升職安健罰則的條例、三隧分流的修例，以及2023年區議會修訂條例以重塑區議會，提升政府職能。

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責任編輯：趙居逸