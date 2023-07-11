【免費機票】香港機場派8萬張機票即日開鑼　機管局：3招吸客轉機訪港

▲ 張李佳蕙期望，香港機場的世界級運作，能讓港人引以為傲。（機管局圖片）

機管局向全球派發機票50萬張，其中8萬張「港人專享」，即日起經航空公司網站「零票價」形式送出。機管局相信宣傳效果強，可刺激環球旅客注意本地市場。

機管局首席營運總監張李佳蕙接受TOPick專訪，指短期內有3招推動香港機場恢復運力，包括增聘地勤員工、吸引航班停靠、加強環球宣傳，都有助機票價格回落，盼搶更多旅客及轉機客訪港。

3年前購入50萬張機票

機管局2020年疫情期間，向航空公司購入約50萬張機票，支持業界現金流。隨着疫後復常，今年3月起向全球市場派發機票，盼刺激航空交通復甦。張李佳蕙稱，目前已經送出逾6成機票，亞太區如泰國、中國內地、南韓及日本多地已展開活動，歐美加市場亦已陸續送出機票。還有8萬張港人專享，她指航空公司將陸續公布詳情，即日起透過網站分發。

她形容派機票反應超乎預期，達到極強宣傳效果，旅客是否落實來港其實是次要，「最重要是有一個漣漪效應，刺激旅客諗住香港，創造機遇，讓人留意香港最新情況。」如首階段免費機票還有餘額，亦會透過旅行社以買一送一形式售票，或舉辦特別活動派發。

3招推動機場恢復運力

上月訪港旅客規模已追回疫情前同期約55%，張李佳蕙稱，目前香港機場的營運能力，仍未恢復到百分百，舉例機場航班泊位只佔用約6成，短期內要引入3招提高運力。首先要向外地航空公司多做宣傳，例如日航、英航等，吸引復辦更多抵港航班，包括提早宣傳三跑系統提升運力的信息。她預告，今年底聖誕檔期的泊位申請，已回復到疫情前水平；但實際有幾多航班落實抵港，到時才能掌握。

她又形容目前機票價錢仍貴，來港欠吸引力；預期航空公司須加大機位供應，分攤燃油及機場停泊等成本，票價才有望回落。不過同一時間，機場要加大接待能力，才能應付需求，包括鼓勵業界聘請更多地勤、空中服務員；亦要跟政府討論加大外勞供應，從事體力勞動工種如行李搬運。「而本地人可以任職較高技術工種，提升自身價值；國泰亦正重新聘任空服、機師等，壯大公司團隊。」

如要保持強勁航空需求，她預計機管局未來要做更多旅遊宣傳，包括可跟旅遊發展局、貿易發展局加強合作，也可以多推抽獎活動，吸引更多客人流轉來港，帶動客流。「經過亞太區幾輪宣傳，海外才知道香港已經打開門戶，期望旅客暑假聖誕能重返香港。」

盼香港機場讓港人引以為傲

她憶述2018年香港機場客運量錄7,470萬人次；預期三跑系統正式啟用後，可額外接待逾2,000萬人流。不過她留意到，目前經香港機場轉機的旅客，只回復疫情前客流兩成，復甦進度緩慢，要力爭旅客取道本港。「香港係全球唯一機場，做到50分鐘內轉機；加上國泰有強大網絡、航點多，我地擁有極大優勢。」她預期要待票價回落，而機場運作保持高效率，才能進一步開拓轉機市場。

她分享多年管理機場策略，要力求推動創新，讓外地機場來模仿我們，永遠都要走在別人前面幾步。「例如香港機場跑道的無人駕駛車，係全球首創，來參觀的業界可以實地考察，之後就會模仿。」她強調，要搶在邊人模仿舊技術之前，就要推出更創新設施，推動香港機場行快啲。「當別人學晒我地嘅野的時候，就要推出新野。」這樣才能保持香港競爭力。

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記者：吳卓峰