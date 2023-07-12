【唐氏寶寶】陪伴唐氏兒子走過崎嶇成長路　有愛父母育兒成才活出精采人生

▲ 15歲的偉霖雖患有唐氏綜合症，但在父母陪伴下依舊活出精采人生。

「養兒一百歲，長憂九十九」是不少父母的心聲，鄭生和鄭太育有兩個兒子，其中15歲的小兒子偉霖患有唐氏綜合症。雖然一開始難免徬徨，但他們在照顧的過程中，卻逐漸感受到偉霖為家庭帶來的快樂，而他特有的率真性格，更意外令家人之間的聯繫變得更加緊密。如今偉霖踴躍參與不同課外活動，生活非常多姿多采。

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鄭太憶述，偉霖剛出生時，醫生發現他的臉部特徵與唐氏綜合症人士相似，於是告知鄭太。他們之後亦有到遺傳科求診，經醫生診斷後，確診偉霖患有唐氏綜合症。鄭太坦言，一開始對這個病可謂「零認識」，聽到醫生的話不免感到十分無措：

甚麼是唐氏綜合症？我兒子有手有腳，所以到底是哪裡出了問題？

鄭生就表示，以前曾經聽說過唐氏綜合症會影響智商，但直到偉霖出生後，才知道原來唐氏寶寶的心臟、肌肉等亦會比常人差。但既然已生下來，自己的孩子無論情況好壞，當然也要負責任照顧。

▲ 唐氏兒一般天性樂觀率直，偉霖亦經常直接對家人表達關心和喜愛。（文子健攝）

對於照顧偉霖和哥哥的不同之處，鄭生及鄭太指，偉霖剛出生時身體較弱，先天肌力不足，氣管亦比一般小朋友短，睡覺時容易窒息，因此他們當時需要經常留意，確保他仍在呼吸。另外，偉霖的生長及學習速度亦會比其他小朋友慢一些，例如教哥哥寫字只需教1至2遍，他則至少需要學一個月才能夠準確掌握；但鄭太就認為，只要願意付出多一點耐心去教，其實他就跟其他小朋友一樣，甚麼都能學會。

兒子教會了我，人生的路很長，可以慢慢走不用急。

雖然照顧偉霖需要額外付出不少心力，但鄭生和鄭太表示，偉霖的出現反而令一家人的關係更加親密和融洽。他們指出，偉霖性格樂天率直，經常會直接表現出對家人的關心。鄭太笑指：「只要到了爸爸或哥哥平常回家的時間不見人影，他就會開始問他們甚麼時候回來；如果碰巧遇上下雨、颱風等較惡劣的天氣，他也會不斷問『點算呀？』，對尚未歸家的家人表達擔心」。對鄭氏一家來說，偉霖直白的表達方式令他們更深刻地體會到被愛、被著緊的感覺，也因此帶來許多快樂。

「我很喜歡你」、「我愛你」這些話，其他小朋友未必會輕易說出口，但他總是直接向我們表達，這讓我們感到很窩心。

此外，偉霖出生後，哥哥亦主動分擔不少照顧責任。鄭生與鄭太透露，哥哥比偉霖年長8歲，從小就如同第三個家長一樣照顧弟弟：「他會幫忙為弟弟洗澡、餵奶，長大一點學會煮食之後又會煮粥、麵等食物給弟弟吃」。他們還指出，偉霖能夠成功在1歲前戒尿片，哥哥是其中一大功臣：「他很清楚弟弟甚麼時候需要上廁所，又會定時提醒弟弟，所以很早便成功戒了（尿片）」。

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不少唐氏兒都患有心漏症，偉霖亦不例外；他在5歲半時進行心臟手術，之後鄭生和鄭太發現他身體較弱，於是安排他學習游泳，希望藉此鍛鍊強健體魄。偉霖長大後也逐漸喜歡上運動，目前除了游泳，亦有練習打高爾夫球、跆拳道、跳舞等，另外還有學習彈結他和打鼓，文武雙全，十分活躍。而每次報名參加新活動前，父母都會詢問他是否喜歡，並給予約半年的時間體驗，非常尊重他的意見。

說起自己的興趣，偉霖如數家珍，甚至選不出最喜歡的活動，只表示「全部都喜歡」。儘管如此，他對未來的志向卻頗為堅定；他指：「我喜歡紀錄不同的風景。」，因此希望將來可以成為攝影師。面對未來，鄭生坦言明白偉霖較難完全獨立，

他能自己出門、餓了懂得買東西吃、能照顧自己，（我）已經很開心。

鄭太則表示最重要的是身體健康、開心過每一天，

只要他身體好，不怕他有甚麼學不會，我們還有時間慢慢教。

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記者：陳慧靈