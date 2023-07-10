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【軟飯王】怕被分手月花近半薪金養男友　給零用錢助還貸款兼請食飯

親子 16:18 2023/07/10

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

女子花近半月薪來養男友。（劇照）

為怕被分手，竟用微薄薪金養男友。馬來西亞一名女子近日在社交平台分享，月薪只得3300多元的她，竟花了近半金錢在男友身上，要幫對方還債，約會食飯要付款等。不少網民都直說她是被愛情沖昏頭腦。

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據馬來西亞媒體報詭，有女子透過TikTok影片分享，自己每月只有約2000令吉（約3300港元），當中車油費500令吉（約830港元）、房租200令吉（約330港元），還會給男友500令吉零用錢（約830港元）及償還400令吉（約670港元）貸款，即她每月在男友身上花近一半薪金，而且還不包括跟男友約會時請對方食飯，最終她只剩下50令吉（約83港元）給媽媽做家用。

不少網民都認為，女子在這段感情中太卑微，忽略母親，完全是被愛情沖昏頭腦。有人更勸告她，不如把部分收入拿來養動物，好過把錢花在一個吃軟飯的男人身上。

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責任編輯︰王明芳

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