【新科技】新世界聯Adobe及星展銀行推AI新世代創意計劃　惠及東華三院五校學生

▲ 新世界發展旗下全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」宣布,今年暑假將聯乘國際著名數碼科技企業 Adobe及星展銀行(香港)有限公司(「星展香港」),推出 AI 新世代創意計劃(NextGen AI-Imagenation Initiative)。

生成式人工智能(Generative AI)是全球科技新趨勢,為讓更多青少年學習這趨勢下所需的技能,新世界發展旗下全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」宣布,今年暑假將聯乘國際著名數碼科技企業 Adobe及星展銀行(香港)有限公司(「星展香港」),推出 AI 新世代創意計劃(NextGen AI-Imagenation Initiative),分別提供創意生成式 AI 引擎 Adobe Firefly 使用教學,以及星展香港捐出的手提電腦,組成創意生成式 AI 教材套裝,惠及東華三院旗下五間學校共約 200 名基層初中生,提升同學數碼技能。

Share for Good 自去年第五波疫情期間成立以來,一直因應社會不同需要,以創新意念連繫有心人士和商業機構,透過捐出物資及創新服務,配對相應的非牟利機構,向有需要人士提供最適切捐助。

Adobe 義教創意生成式 AI 星展香港捐出 200 部手提電腦

是次 AI 新世代創意計劃由 Share for Good 牽頭,將 Adobe 最新創意生成式 AI 引擎Adobe Firefly 和一站式創意應用程式 Adobe Express 的教學,配以星展香港捐贈的 200部翻新手提電腦,組合為一套創意生成式 AI 教材,由 Adobe 自六月底至八月初提供免費課程,惠及學校包括東華三院張明添中學、東華三院李潤田紀念中學、東華三院呂潤財紀念中學、東華三院吳祥川紀念中學及東華三院邱子田紀念中學,一共約 200 名初中生。

抱擁最新科技趨勢 星光大道為設計素材

Adobe Firefly 是 Adobe 旗下最新的創意生成式 AI 引擎,透過輸入簡單的文字提示,短短數秒內,即可新增、延伸和移除影像中的內容或者設計出文字效果,以生成式AI 協助用家發揮創意,創作獨特的圖像、海報、社交媒體帖文等內容。為使學員以生活化題材進行創作,來自 Adobe 的義務導師將會以尖沙咀星光大道為課程主題,教導學生在星光大道的照片中,運用 Adobe Firefly 來設計不同盛事場景的圖片,既學習最新的 AI 科技,同時可了解香港的著名電影文化地標。

Share for Good 董事溫師雁表示:「新世界集團一直秉持創造共享價值(Creating Shared Value)理念,透過旗下 Share for Good 平台,聯乘不同機構發揮社會創新力量,發起多元化慈善行動。是次感謝 Adobe、星展香港及東華三院攜手起動 AI 新世代創意計劃,在 STEAM 學習上,支援有需要的學生,並就最新的科技趨勢提供啟蒙,拉窄數碼鴻溝(Digital Divide)。」

Adobe(香港及台灣)電子媒體銷售主管蕭家旭表示:「生成式 AI 已經在各行業中推動革命性的變化,瞭解並掌握這個前端科技將幫助廣大學生更好地為未來做好準備。很高興 Adobe 能夠藉此活動為香港未來科技和設計人才的培養貢獻力量。」

星展銀行(香港)有限公司執行董事兼集團推廣策略與傳訊部總監胡秀汶表示:「星展作為一家具使命感的銀行,我們致力於培養新一代的數碼創新科技人才。星展香港很榮幸能夠與全港首個大型捐贈配對平台 Share for Good 以及數碼科技企業Adobe 合作,以支持本港基層學生的技能提升及發展。我們很高興為這個項目作出貢獻,助學生配備未來技能,為他們的未來奠定成功基礎。」

東華三院主席韋浩文對 Adobe、星展香港及 Share for Good 表示感謝:「是次慈善合作透過 Share for Good 穿針引線,既有科技硬件,亦有專業導師培訓,讓參加計劃的學生有機會把最新科技應用在學習,增強運用 AI 的信心。東華三院屬下學校近年致力實施多元化 STEAM 教育,持續提升科技學習的設備及設施,積極培養學生創作思維及解難能力,相信參加是次計劃的同學,將在這學習範疇有更理想發揮。」

Share for Good 亦欣然宣布,東華三院已加入 Share for Good 平台,成為受惠非牟利機構,東華三院為全港規模最大的慈善服務機構,現共 363 個服務單位,涵蓋醫療、教育、社會、公共服務等方面,將有助擴闊Share for Good受惠群眾的廣度及深度。

責任編輯︰陳珈希