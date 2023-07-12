【新科技】新世界聯Adobe及星展銀行推AI新世代創意計劃　惠及東華三院五校學生

▲ 新世界發展旗下全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」宣布，今年暑假將聯乘國際著名數碼科技企業 Adobe及星展銀行（香港）有限公司（「星展香港」），推出 AI 新世代創意計劃（NextGen AI-Imagenation Initiative）。

生成式人工智能（Generative AI）是全球科技新趨勢，為讓更多青少年學習這趨勢下所需的技能，新世界發展旗下全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」宣布，今年暑假將聯乘國際著名數碼科技企業 Adobe及星展銀行（香港）有限公司（「星展香港」），推出 AI 新世代創意計劃（NextGen AI-Imagenation Initiative），分別提供創意生成式 AI 引擎 Adobe Firefly 使用教學，以及星展香港捐出的手提電腦，組成創意生成式 AI 教材套裝，惠及東華三院旗下五間學校共約 200 名基層初中生，提升同學數碼技能。

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Share for Good 自去年第五波疫情期間成立以來，一直因應社會不同需要，以創新意念連繫有心人士和商業機構，透過捐出物資及創新服務，配對相應的非牟利機構，向有需要人士提供最適切捐助。

Adobe 義教創意生成式 AI 星展香港捐出 200 部手提電腦

是次 AI 新世代創意計劃由 Share for Good 牽頭，將 Adobe 最新創意生成式 AI 引擎Adobe Firefly 和一站式創意應用程式 Adobe Express 的教學，配以星展香港捐贈的 200部翻新手提電腦，組合為一套創意生成式 AI 教材，由 Adobe 自六月底至八月初提供免費課程，惠及學校包括東華三院張明添中學、東華三院李潤田紀念中學、東華三院呂潤財紀念中學、東華三院吳祥川紀念中學及東華三院邱子田紀念中學，一共約 200 名初中生。

抱擁最新科技趨勢 星光大道為設計素材

Adobe Firefly 是 Adobe 旗下最新的創意生成式 AI 引擎，透過輸入簡單的文字提示，短短數秒內，即可新增、延伸和移除影像中的內容或者設計出文字效果，以生成式AI 協助用家發揮創意，創作獨特的圖像、海報、社交媒體帖文等內容。為使學員以生活化題材進行創作，來自 Adobe 的義務導師將會以尖沙咀星光大道為課程主題，教導學生在星光大道的照片中，運用 Adobe Firefly 來設計不同盛事場景的圖片，既學習最新的 AI 科技，同時可了解香港的著名電影文化地標。

Share for Good 董事溫師雁表示：「新世界集團一直秉持創造共享價值（Creating Shared Value）理念，透過旗下 Share for Good 平台，聯乘不同機構發揮社會創新力量，發起多元化慈善行動。是次感謝 Adobe、星展香港及東華三院攜手起動 AI 新世代創意計劃，在 STEAM 學習上，支援有需要的學生，並就最新的科技趨勢提供啟蒙，拉窄數碼鴻溝（Digital Divide）。」

Adobe（香港及台灣）電子媒體銷售主管蕭家旭表示：「生成式 AI 已經在各行業中推動革命性的變化，瞭解並掌握這個前端科技將幫助廣大學生更好地為未來做好準備。很高興 Adobe 能夠藉此活動為香港未來科技和設計人才的培養貢獻力量。」

星展銀行（香港）有限公司執行董事兼集團推廣策略與傳訊部總監胡秀汶表示：「星展作為一家具使命感的銀行，我們致力於培養新一代的數碼創新科技人才。星展香港很榮幸能夠與全港首個大型捐贈配對平台 Share for Good 以及數碼科技企業Adobe 合作，以支持本港基層學生的技能提升及發展。我們很高興為這個項目作出貢獻，助學生配備未來技能，為他們的未來奠定成功基礎。」

東華三院主席韋浩文對 Adobe、星展香港及 Share for Good 表示感謝：「是次慈善合作透過 Share for Good 穿針引線，既有科技硬件，亦有專業導師培訓，讓參加計劃的學生有機會把最新科技應用在學習，增強運用 AI 的信心。東華三院屬下學校近年致力實施多元化 STEAM 教育，持續提升科技學習的設備及設施，積極培養學生創作思維及解難能力，相信參加是次計劃的同學，將在這學習範疇有更理想發揮。」

Share for Good 亦欣然宣布，東華三院已加入 Share for Good 平台，成為受惠非牟利機構，東華三院為全港規模最大的慈善服務機構，現共 363 個服務單位，涵蓋醫療、教育、社會、公共服務等方面，將有助擴闊Share for Good受惠群眾的廣度及深度。

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責任編輯︰陳珈希