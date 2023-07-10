【司法覆核】遷拆獲補償金不合資格申公屋　前城寨居民入稟申覆核

▲ 遷拆獲補償金不准申公屋，前城寨居民入稟申覆核。（資料圖片）

九龍城寨居民早年因清拆而獲政府發放補金償，並且選擇自行安排居所，故有關人士及其配偶均不合資格申請居屋。74歲前城寨居民於80年代與友人合資購入一單位，獲分7.5萬元後租住劏房，其後因失業而露宿街頭，於過渡性房屋暫住期間，多次申請公屋均被拒，遂入稟高院申請司法覆核。申請人認為有關政策死板，當局未有考慮申請人的經濟及婚姻等例外情況，要求推翻房委會之決定及重申考慮，以及要求撤銷政策。

申請人為許健允(譯音)，建議答辯人香港房屋委員會。

入稟狀指，政府於1987年宣布清拆九龍城寨，約3.3萬居受影響民，合資格者可獲安置，或獲得比公平市值高三倍的補償金。根據當時房屋署的政策，曾領取「以居屋售價為計算基礎的補償金」的前城寨業主或其配偶，是不能申請公屋的，並指當時發放遠比公平巿值高三倍的補償金，原意是要「買斷」受償人申請公屋的資格。

申請人現年74歲，入稟狀指他於80年代，與友人合資購入九龍城寨一單位，他們放棄入住公屋的資格，獲15萬元補償金，申請人獲分7.5萬元補償金，並於佐敦區租住劏房。申請人其後離婚，於深水埗租住床位。及至2022年4月，申請人失去花王的工作，開始露宿街頭。及後於社工建議下申請公屋及綜援，最終申請人獲批綜援。

入稟狀指，申請人離婚後曾居於深水埗唐樓的床位，目前居於過渡性房屋，惟居住環境十分惡劣，遂決定於7月底終止租約，遷往元朗的過渡性房屋。申請人指自2021年11月申請「高齡單身人士」優先配屋計劃但被拒，房委會基於申請人曾領取補償金為由拒絕申請。

至2022年7月及9月，社工替申請人去信跟進時表示，申請人失業及耗盡積蓄，加上年事已高，雙腳開始退化，要求署方考慮申請人為獨居綜援長者，容許其申請公屋，惟申請均被拒。

申請人於2023年3月再次提出申請，房署回覆指申請人已接受九龍城寨補償金並選擇自行安排居所，均不合資格申請公屋。申請人指因其申請公屋被拒，導致其申請過渡性房屋及現金津貼試行計劃亦遇上困難。

入稟狀指，有關政策或決定違反《基本法》香港居民在法律面前人人平等，政策及決定亦過於死板及不合理。申請人指當局於執行政策時，未有考慮例外情況而行使酌情權。申請人合資格獲批綜援，加上已離婚均顯示申請人已符合例外情況，而房委會於作出決定時，沒有考慮到申請人的婚姻、經濟及身體等狀況，便拒絕申請。

申請人續指受影響的城寨居民約有3.3萬人，質疑待遇與其他業主不同，不合乎比例及不符合理期望，要求撤銷拒絕申請人之決定及作重新考慮，並要求法庭頒令撤銷有關政策。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧