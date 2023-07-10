【親子好去處】將軍澳東港城辦「與您彈遊新加坡」主題活動　總面積達5,000尺巨型彈跳城堡

▲ 東港城誠意打造JumptopiaTM全球首個最大型一體式充氣彈床城堡。

由2023年7月13日至9月3日東港城將聯乘Kiztopia、新加坡旅遊局及新航假期，誠意打造JumptopiaTM全球首個最大型一體式充氣彈床城堡，圍繞新加坡著名景點為主軸的巨型彈跳城堡長達25米、高逾5.5米、總面積達5,000尺，糅合充氣彈床、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等各種由多個充氣遊戲組成的「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」主題活動！

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當中更有可愛滿分的「魚尾獅Merli充氣造型」讓小朋友和家長一起跳彈，讓你一邊認識多個新加坡的著名景點，一邊盡情放電！

門票將於6月30日開始於Klook正式預售，於6月30日至7月12日期間購票更可享9折早鳥優惠。東港城更為The Point 會員帶來專屬禮遇，7月6日及7月13日 起，憑1,000積分換領預留證，並即日消費滿指定金額即可換領「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」平日/假日親子套票一套，憑票可予1名成人及1名小童參加「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」一節（每節50分鐘），為小朋友帶來最刺激的夏日玩樂之旅！

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責任編輯︰王明芳