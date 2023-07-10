【香港小姐2023】「火辣學霸」潘明璇未受賀怡雯退賽影響　Michelle透露獲雷莊𠒇提點

《2023香港小姐競選》17位佳麗今日（7月10日）現身尖沙咀某酒店出席記者會，首度正式會見傳媒，入圍隹麗將於本月13日前往越南拍攝外景，而決賽於8月27日舉行。

記者會過後，9號「火辣學霸」潘明璇（Michelle）接受TOPick訪問，她說：「9號，中間嘅冧把幾好，我之前好驚會抽中1號，1號係會緊張，9號，都OK，係我嘅Lucky Number。」

【香港小姐2023】Lea孖王怡然賣萌冧網友 合力隔空「對撼」「火辣學霸」Michelle

未受賀怡雯退賽影響

與Michelle同屬熱門的賀怡雯（Lea）宣布退選，Michelle指自己的心情未受影響：「其實我同Lea都係朋友，佢都係有自己personal嘅嘢要處理，我諗住係呢一方面，都唔會話影響心情，有時間都會一齊出去玩。」

Michelle稱對密集的訓練感壓力，但也很開心可與一眾佳麗一同受訓、一同到越南玩。她笑指一眾女生也是很Friendly，指未有視大家為對手。

▲ 潘明璇（Michelle）

Michelle分享備戰情況

問到現時的備戰情況，Michelle指自己有多做運動，喜歡游水、做Gym、Cardio，又會喝很多咖啡，以作消腫之用。

她笑說自己最近未有減肥：「壓力有少少大，食好多嘢，呢排都係食咗好多Pizza，去越南之前，我一定唔食Pizza，一定要健康，食salad幾好。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

另外，對於未可奪得由觀眾投票選出的「一見鍾意佳麗」，Michelle坦言未感失望。

她指今屆佳麗的質素很好，並稱對自己也有信心，又指朋友前港姐冠軍雷莊𠒇有提點她，「自信一啲、笑多啲、唔好咁緊張，交畀個命運去決定」。

最新影片推介：周奕瑋專訪

記者：陳曉柔

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R