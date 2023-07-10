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【非法電動車】警方新界北一連兩日打擊非法電動車　共19人被捕其中一人停牌期間駕駛

社會 17:03 2023/07/10

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警方並扣查19輛電動可移動工具。（黃傑偉攝）

警方於2023年7月6至7日期間，新界北總區交通部展開代號「朝陽」的執法行動，以涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」等罪拘捕12男7女，年齡介乎17至65歲，並扣查了19部電動可移動工具。

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新界北總區交通部執行及管制組高級督察郭俊樂指，2日行動中警方在新界北包括，大埔、上水、青山、屯門、元朗及天水圍共拘捕19人，包括一名男童，11名男子及7名女子，年齡介乎17至65歲。被捕人涉嫌於單車徑、馬路及行人路上行駛，被警方發現截停檢控,被捕人涉嫌駕駛未有登記車輛、無牌駕駛、沒有第三者保險及駕駛時未有佩戴頭盔。

當中一名54歲被捕男子在停牌期間駕駛，及一名52歲被捕人為一名店舖盜竊被通緝人士。被捕人報稱，外賣速遞員、建築工人、文員、技工、無業及家庭主婦。所有被捕人現正保釋候查，並須於8月上旬向警方報到。警方並扣查19輛電動可移動工具，包括14部電動單車、一部電動單輪車及4部電動滑板車。

警方並向市民派發400多份宣傳單張，以提醒市民切勿駕駛電動可移動工具。政府今年3月31日於大學站至白石角逸瓏灣一段單車徑，推行一年期共享電動可移動工具試用計劃。計劃只限於已登記電動可移動工具，並在批出日子及地區內行使。警方提醒市民，任何人在單車徑、行人路及馬路，使用未經登記電動可移動工具，有機會觸犯道路交通條例及其他法例，一經定罪,可罰款10,000元及監禁一年。

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記者：黃傑偉

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