【香港小姐2023】佳麗賀怡雯感壓力大退選　樂易玲何小慧否認有候補正邀請今屆嘉賓

TVB年度盛事《2023香港小姐競選》於今日（7月10日）在尖沙咀某酒店出席記者會，17位佳麗首度正式會見傳媒。

電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲及電視廣播有限公司非戲劇節目監製及經理何小慧一同接受傳媒訪問，大談「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）退選事宜，並預告一眾佳麗將於下周飛往越南拍攝。

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▲ 樂易玲和何小慧一同接受傳媒訪問。（陳曉柔 攝）

賀怡雯退選

談到賀怡雯退選一事，樂易玲指：「22號錄影節目，是第三輪，當時我們選了18位佳麗出來。今年佳麗的質數很不錯，經過了很多艱苦的訓練，有些真的覺得很辛苦。」

她透露：「她（賀怡雯）不是當晚跟我說（退選）的，之前數天亦有跟我們說，她覺得壓力很大，我們都鼓勵過她，亦有跟她的媽媽通個電話。我們當然希望她能夠面對這種壓力，但她不想拖累整個團隊，她亦缺席過數堂Training Class，如果她這麼早便決定不再走下去，我們亦會接受。」

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▲ 樂易玲（左）及何小慧。（陳慧安 攝）

佳麗壓力大

何小慧則認為：「她們未成為候選佳麗時已需要面對傳媒，已經有很多事情要去做，我想她的壓力真的有點大，如果有留意昨天（9日）出街那集也有說她覺得自己的壓力很大，她覺得都夠了。當她通知我們時，我們也有嘗試打電話給她的媽媽溝通。」

樂易玲覺得：「不要緊，她的年紀很小，如果今年她覺得自己未準備好，接受不到這種壓力，待她再準備得更好才選。」

她續說：「我們現在先專注做好《香港小姐》這個比賽，我們都會繼續跟她聯絡，不過既然她自己也覺得接受不到，我們覺得需要給予Concentration其他佳麗，不想因為她接受不到這種壓力而影響其他佳麗。這麼短時間其實她們已進步得很好。」

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下周飛越南拍攝

至於會否另找佳麗作候補？樂易玲表示：「不會有候補，這17位就是會進入訓練營，下星期亦會飛往越南。」她又預告今年的決賽將於TVB內進行。」

被問到今屆的賽制如何？何小慧說：「未有賽制，遲一點（再公布）。」

樂易玲補充：「我們會視乎在越南時的拍攝，跟公司保持緊密的聯繫。暫時未有決定（在越南進行淘汰）。越南都會辛苦的，很熱的。始終去到這麼美的地方，可能會輕鬆一點。」

被問到今屆的嘉賓名單時，何小慧謂：「我們已準備嘉賓的名單，正在邀請的階段，暫未方便公布。」

記者：陳曉柔

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