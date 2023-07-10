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【國安開支】財政司司長提交報告　2020年底至今年3月共撥款130億

政治 17:21 2023/07/10

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2020年底至今年3月，政府撥款130億元於維護國安開支上。（資料圖片）

財政司司長辦公室就維護國家安全開支，專門款項的控制和管理，向立法會提交報告。報告指，財政司司長除了在2020年12月從政府一般收入中撥出80億元的專門款項，用以支付關於維護國家安全未來數年的開支之外，根據《香港國安法》第19條，在今年3月從政府一般收入中，再撥出50億元以增加專門款項。換言之，2020年底至今年3月，政府撥款130億元於維護國安開支上。

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報告指出，專門款項在2022年度報告期內的支出分為兩大類，經常開支包括薪酬及津貼、專門服務聘用費用、租金、其他營運和行政支出等；非經常開支包括小型建築工程、專門設備、系統設置、機械及車輛，以及其他資本性開支。收入方面主要為存款利息的收入。

財政司司長辦公室表示，考慮到維護國家安全工作的特殊及機密性質，特區國安委秘書處設有專屬的會計財務小組，負責處理相關工作的收支安排及財務事宜，並直接向財政司司長滙報工作。為加強對專門款項運用及管理的監察，財政司司長安排了獨立財務審計。

當局不會對該筆專門款項的使用細節作進一步披露

根據《港區國安法》第14條，特區國安委的工作不受香港特別行政區任何其他機構、組織和個人的干涉，工作信息不予公開，因此當局不會對該筆專門款項的使用細節作進一步披露。

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責任編輯：區綽彥

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