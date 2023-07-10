【新書推介】資深公關推出《九巴初創20年》 剖白寫書背後的故事

我與九巴有一段跨世代的緣份。

我出生時，爸爸正是九巴司機，長大後因緣際會下，我加入了九巴，還一做20年。九巴的全名九龍巴士（1933）有限公司，由取得九龍和新界巴士專營權的年份算起，今年正好是90周年。而如果從它誕生的日子計算，那麼它已超過100歲了。

最新影片推介︰

九巴始創於1921年，當時稱作九龍汽車公司。在那個年頭，香港島才是繁榮的核心，九龍不過是香港對岸的邊陲之地而已。巴士服務得以在這裡開花結果，是由於它投資額相對低、走線靈活，可以隨城市的發展無遠弗屆，正正切合當時政府的政策。

九巴成立後，巴士、租賃車、街坊車、野雞車尤如雨後春筍，野蠻生長，衍生出很多安全和秩序問題，令政府頭痛不已﹔幾番轉折下，政府終於在1933年決定批出專營權，結束混戰，這才有我們所知的九巴一統九龍，與中巴隔海對峙幾十年的局面。

可惜由九巴初創至成熟期的早段發展歷史，都在日本侵略香港的戰爭中被毀，蕩然無存，不復再為今人所知。

十年前，我參與籌辦九巴80年周年慶祝活動，當時我發覺有關九巴創辦時期及戰前的資料很有限，最早只能追溯至1993年，以下是九巴鑽禧60周年特刊的簡短介紹：「1932年11月底， 鄧肇堅、雷瑞德、譚煥堂、雷亮和林銘勳等五位本港居民聚集在一 起作最後研究，向港府提出在九龍及新界開辦巴士服務的專利權；1933年1月13日，申請終於獲得批准，而九龍巴士（1933）有限公司隨之而在同年的4月13日正式成立。」隨後還有幾句以要點形式列出的發展簡介，提到成立之時，車隊擁有106（應為110）部單層巴士﹔1941年九巴車隊的數目增至140部；1945年第二次世界大戰結束後，只餘下幾部巴士，只好從海外訂購巴士來港及將貨車改裝，權充巴士行走。

我亦嘗試從舊報章和書籍中拼湊九巴過去的印記，不過，由於同時兼顧的事務繁多，無暇專心研究。對於無法發掘到更多九巴早期發展的事跡，多年來總有點惋惜和遺憾。儘管如此，那次經驗亦開闊了我的眼界，讓我知道透上網上搜尋，那個世界再非遙不可及，我坐在電腦前已可以接通100年前的人和事，就像在我身邊發生一樣，感覺很震撼。

後來我轉職到了香港貿發局，每年舉辦香港書展時，都會因工作需要進入會場，有時碰上舊同事，還會特地跑到出版社的攤位前與十年前出版的《九巴同行80年》一書合照。去年書展剛好是我從全職崗位退下前幾個月，又在場中看到這本書，百般滋味在心頭，心想戰前歲月很多人很多事，煙沒了實在可惜，例如九巴創辦人各自是什麼背景﹖他們是如何聚在一起﹖為何要投身一個全新的行業呢？創業期間有什麼困難挑戰﹖九巴有什麼過人之處﹖為什麼政府會在眾多經營者中給予了它九龍區的巴士專營權﹖這些疑問驅使我決定發掘線索，解開謎團。

於是我花了好幾個月，從默默躺在舊檔案、舊報紙中幾十年的原始素材中，像砌拼圖般逐一篩選、排列、整合，希望整理出一條有意義的脈絡，從九巴的成長故事，透視香港在1920至1940年代跌宕歲月中的滄桑和歷練。

我要感謝其中三名九巴創辦人的後人，在過程中給予我大力襄助，提供了珍貴的家族背景和資料，以及部分親身經歷，助我探索創辦人之間的關係及結緣經過。

我把一絲一點的線索縫合起來，希望將九巴在創業階段如何抵禦大時代的衝擊、在競爭中脫穎而出，發展成今天香港交通中流砥柱的經過，盡量最貼近事實地重構，讓九巴頭20年的故事重現讀者眼前，並以此作為九巴取得巴士專營權90周年的獻禮。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰陳珈希