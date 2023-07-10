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【香港小姐2023】王怡然回應賀怡雯退選　Lynn承認習訓辛苦：會尊重佢決定

娛樂 18:10 2023/07/10

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

有「翻版王祖賢」之稱的賀怡雯（Lea）原本順利入圍《2023香港小姐競選》，Lea卻在個人社交平台宣布退選。

今日（7月10日 ) 17位佳麗現身尖沙咀某酒店出席記者會，跟Lea關係友好的4號王怡然受訪時坦言感可惜，「我們是朋友，都會支持和尊重佢嘅決定。」

【香港小姐2023】「火辣學霸」潘明璇未受賀怡雯退賽影響　Michelle透露獲雷莊𠒇提點

4號王怡然。（陳慧安攝）

【香港小姐2023】「翻版王祖賢」突然宣布退選　賀怡雯：止步於此

由朝習訓到晚很辛苦

至於Lea可有向其透露壓力大，王怡然說：「我覺得應該有佢嘅原因，但近日我地做緊習訓，好忙呀，無時間跟她傾談了解。」

王怡然坦承由早至晚的習訓，她跟一眾佳麗也感辛苦，不過她說：「如果得一個人就會好吃力，不過一班人就唔會，（一起撐住？）對。」

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王怡然廣東話半鹹淡

說到如何備戰，王怡然謂會努力練好廣東話，至於身型方面，由於她已經很纖瘦，故不需要減磅。

至於心情會否很緊張，王怡然說：「會呀，因為第一次面對那麼多媒體。」她續說家人和朋友都很支持她，於「一見鍾意佳麗」投選活動中幫手投票。

不過最終失落獎項，身為大熱之一的王怡然未有感失望，她說：「沒有呀，反而我想練習好廣東話，當我有進步時，會有更多人鍾意我。」除了跟工作人員多交談來練習廣東話，王怡然更自費聘請老師教授廣東話，希望努力下苦功會有改善。

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記者：陳曉柔

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