【慢性疾病共同治理計劃】「慢病計劃」資助細節曝光　政府每年資助糖尿高血壓病人6次藥費

▲ (資料圖片)(陳國峰攝)

政府計劃於今年第四季推行「慢性疾病共同治理計劃」，以配合推行基層醫療的發展方向。地區康健中心為糖尿病、高血壓病人進行篩查和風險評估後，患者如轉介至私家醫生接受治療，政府會資助部分治療費用。

據了解，醫衛局上周與私家醫生業界開會討論計劃的詳細方案。消息指，政府於會議中提及「慢病計劃」的初步方案，病人每次所需繳付診金連同藥費為312元。政府第一次診症會資助120元，醫生可收取餘下的192元。至於第二至第六次收費中，政府會資助150元，並建議醫生收取162元。第二至第六次收費當中，醫生可以自由定價，不過需要向政府上報，以確保沒有濫收費用。

按照方案，當局會按普通科門診的藥物設指定藥物名單，醫生需要按該名單向藥廠購藥，藥物名單亦包括傷風感冒藥，意味醫生亦可於計劃中，開出傷風感冒藥。

有份參與會議的香港西醫工會副會長、家庭醫生張允傑向TOPick表示，政府早年的統計中顯示，一名病人於普通科門診的總成本需要400多元。今次共付計劃藥費為312元，資助費用有限。張允傑指，政府於資助計劃的金額訂得太低，大集團較具競爭優勢，相信最終自由定價的收費會與政府建議的價錢貼近。

張允傑表示，不同病人的病情有所不同，認為一個只是患上高血壓，以及同時患上三高病人，治療費用已有分別，後者要以312元「全包」診症及藥費很勉強，另外病人的病情會演化，認為「一刀切」資助並不合理，認為當局需多作諮詢，包括考慮就不同病人情況、以及藥物種類設計分制。

張表示，暫時未知經計劃向藥廠購買藥物，會否較私家醫生自行購買有一定折扣。他表示，會上有醫生認為藥單可提供的藥物太少，認為既然計劃目標的主要對象是年輕的三高患者，就應該提供更先進的藥物。另外，會上有醫生問到，是否規定每次需開兩個月藥量，局方則表示留予醫生決定。

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記者：陳展棋