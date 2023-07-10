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【經濟狀況】陳茂波料下半年經濟比上半年好

政治 17:38 2023/07/10

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財政司司長陳茂波。（資料圖片）

陳茂波今日出席一個活動時，談及本港經濟情況。他指首季開始本港經濟復甦，力度仍須鞏固，出口方面，面對的挑戰仍然較大。他估計除非外圍有很大挑戰，否則下半年本港經濟環境應該將好過上半年。

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陳茂波指，本港自2月左右全面通關，經濟環境好轉，第一季經濟按年增長2.7%，扭轉連續四季下跌，但商界投資有增長但需時。他認為，推動好發展的三頭馬車，即出入口、消費及固定資本形成。

航空業方面，陳茂波指，本港的航空運力恢復約60%，4、5月訪港旅客人數回到疫情前逾50%，消費和零售反彈力度較大，只要下半年多些高質客人來港，遊客帶動起旅遊服務輸出和消費就可以撑住下半年經濟。

至於中長綫發展，陳茂波認為，本港要留意包括地緣政治挑戰，高利率環境、香港自身挑戰，包括勞動力及人才不足、土地供應仍然相對偏緊等。要做好風險管理，及要有底綫思維。面對內部制約，政府亦要有積極措施應對。

金融、創科推動高增值發展

陳茂波續指，本港要以金融及創科兩個主引擎，推動香港未來朝高增值發展，例如第三代互聯網等。他又透露短期會有計劃推出，以100億元助力大學，將科研概念或者突破商品化。

陳茂波明日訪京

另外，陳茂波將於明天，啓程前往北京進行訪問，期間將拜會相關中央部委和機構，也會到訪創科企業和與在京香港青年會面。

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責任編輯：趙居逸

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