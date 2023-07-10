【美食速遞】澐 · NUVA推出「極上滋味蟹宴」　六道菜以肉蟹和時令消暑食材入饌

▲ 七月正值盛夏時節，《澐 · NUVA》團隊推出萬眾期待的「極上滋味蟹宴」。

蟹宴一直為《澐 · NUVA》的皇牌套餐，每年當造時節推出均廣受饕客青睞，好評如潮。七月正值盛夏時節，海產豐富，《澐 · NUVA》團隊運用豐富經驗與創意，為菜式注入新鮮感，推出萬眾期待的「極上滋味蟹宴」。

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大廚精選一斤半豐腴大肉蟹，炮製成不同精緻蟹餚，將「鮮」字演繹得淋漓盡致。貫徹肉蟹主題，六道菜套餐菜式以優質鮮甜蟹肉、濃香蟹粉和時令消暑食材入饌，飄香撲鼻，在炎夏也能令人食指大動。

展開豐盛蟹宴，先以點心打開味蕾。蟹粉小籠包皮薄柔軟，包裹著肉餡和蟹粉，結合而成的湯汁極致鮮甜；小籠包頂亦鋪滿蟹粉，鮮香傾瀉而出。

接著潤澤口腔，蟹肉瑤柱燴冬茸選用時令冬瓜熬煮成軟茸，加入足料蟹肉入饌，再配以瑤柱和金華火腿提香，湯羹清潤鮮甜，口感層次分明，且具有消暑解滯之功效，讓人增添食慾迎接主菜。

矚目的主角隨即登場，古法鹽瓦焗大肉蟹精選1.5斤大肉蟹（兩位用），蟹身肉厚，啖啖鮮甜。細密海鹽賦予肉蟹鹹香滋味，大廚以高溫甕焗肉蟹，鎖住蟹身原汁原味，並散發微微焦香，讓鮮味再昇華，使人齒頰留香、一試難忘。

大廚亦預備了港式特色菜。砂窩大澳蝦乾啫啫芥蘭煲特選本地名產 — 大澳蝦乾和蝦醬秘製啫啫醬汁，獨特鹹香使人垂涎三尺。大廚加入啫啫醬汁和香辣指天辣，以大火爆炒青翠芥蘭，香濃爽口，風味上乘。

延續蟹菜主題，鴻圖蟹肉稻庭烏冬能使口腹大為滿足。大廚以蟹肉熬煮上湯，充份釋放其鮮味，再讓軟滑日本烏冬吸收湯汁，味道鮮美，香而不膩。配上冬菇、炸瑤柱和銀芽一同燴之，口感層次更豐富。

嚐過美味佳餚，清心丸綠豆爽 伴 客家茶粿是蟹宴最後一環。清心丸口感彈滑，配以清甜綠豆沙，清新解膩，冰涼透心，是夏日必嚐的甜品。客家茶粿表皮微焦彈牙，帶有馥郁茶香，與花生、芝麻餡料相互融合，香氣縈繞，為盛宴圓滿作結。

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責任編輯︰陳珈希