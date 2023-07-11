【尖子透視】數理尖子醉心創科STEM　考入皇仁盼做科學家醫治癌症

▲ 英皇書院同學會小學的小六學生黃進煒考入皇仁書院。

每個孩子各有不同潛能，只要找到自己的興趣就能發揮所長。英皇書院同學會小學的小六學生黃進煒考入傳統名校皇仁書院，他熱愛科學和數學，在創科、STEM方面表現突出。年紀小小的進煒已立志成為一位科學家，希望將來研究藥物醫治癌症。

▲ 黃進煒熱愛科學和數學。（陳慧安攝）

進煒一直以來成績優異，幾乎每次考試都考得全級第一名，他坦言「我鍾意學習」。他在小三左右發覺自己對數學特別感興趣，既愛閱讀數學書籍，也愛思考，從書海中沉醉於數學的世界。父母從小鼓勵進煒閱讀，中英兼備，由伴讀到建立他獨立閱讀的能力。閱讀成為他每天不可或缺的一部分，他習慣做完功課後閱讀10至30分鐘。

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熱愛數理創意發明

隨著進煒升上小學，經常在圖書館借書，當中不少得數理類的讀物。他投放心力在奧數和創科研究上，課餘在家上網搜尋相關資訊自學，閒時製作機械人。在他的發明品中，值得一提的是他與同學配合常識科專題研習的作品，他們花了數個月為行動不便的長者，設計出一部輪椅機械人模型。進煒分享他們的設計概念︰

我們在輪椅加入不同功能，例如有按摩功能，紓緩長者腰背痛。另有超聲波感應器，如感應到前面有人，它會自動停下來；太暗會自動著燈。

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這部輪椅機械人還有圖像辨識功能，可以分辨馬路和行人路，如前方有馬路就會自動停下，以保障長者的安全。他們更憑此發明品奪得「未來工程師大賽」二等獎。除此之外，進煒在數學和編程方面都獲得不少獎項，包括「全港小學數學挑戰賽」銀獎、「香港國際數學競賽」總決賽銀獎、「【科創‧起‧承】知識競賽」優異獎。

▲ 屈嘉曼校長（左）和顏正朗老師（右）期望進煒升中後，在STEM有更進深的發展。（陳慧安攝）

全方位學生才德兼備

進煒絕對是師長眼中的好學生，班主任顏正朗老師曾教授他數學、常識和創科，讚賞他為人好學，尤其做數學題非常小心，而且每次發明由建構到成品，過程中都一步一步去做。他形容進煒是一位全方位的學生，除了數理及創科成績出眾，亦具有領導才能，參與不同的服務，例如擔任「STEM小精英」，協助老師管理校內的STEM PATH。

顏老師指進煒有親和力，與同學相處融洽，亦會關愛別人，可說是才德兼備。他期望進煒升中後在STEM有更進深的發展，「在數理方面更有成就，追尋他自己的夢想。」

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難忘皇仁天台可以觀星

小學生涯即將完結，進煒於9月升讀心儀的皇仁書院，成為中一新生。他憶述曾於皇仁開放日到校參觀，難忘學校天台有儀器可以觀星，而且該校數理和STEM發展出眾，令他早已立志入讀。為了準備中一自行分配學位階段面試，他嘗試了解皇仁過去的面試模式和內容，英皇書院同學會小學也安排面試班協助學生應對。他表示面試問題頗難，但他自覺表現得不俗，最終亦順利獲取錄。

▲ 黃進煒立志成為科學家，班主任顏正朗老師祝願他追尋自己的夢想。（陳慧安攝）

即將踏入另一個學習階段，進煒期望升中後學到更多科學和數學知識，尤其想修讀生物、化學科，只因他有一個夢想︰

我希望將來做科學家，研究藥物醫治癌症，幫助癌症病人。

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記者︰駱秀玲