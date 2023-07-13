【牛津研究】酒精是致癌關鍵　與至少61種疾病相關

▲ 牛津大學研究：酒精是致癌關鍵，與至少61種疾病相關，研究員：適量飲仍有害。

飲酒要適量，但研究表示，其實無論飲多飲少都有害健康。牛津人口健康中心（Oxford Population Health）等機構於去年1月聯合進行一項大規模基因研究，結果證實酒精可直接導致癌症，且喝得愈多，患疾病的風險越高，即使適量攝取仍有害健康。

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綜合外媒報道，酒精每年在全球造成約300萬人死亡，其中超過40萬人死於癌症。研究團隊成員來自牛津人口健康中心、中國醫學科學院及北京大學，他們使用遺傳學方法進行分析，研究了與亞洲人群較低飲酒量相關的基因變異。

結果發現，酒精內含的乙醇會被代謝成致癌化合物乙醛，再被「ALDH2酵素」代謝成無毒性的乙酸。但一部分人因為基因遺傳而導致「ALDH2酵素」缺失，無法正常代謝乙醛，使這種致癌物在血液中累積，進一步提高致癌風險。

研究人員使用了「中國慢性病前瞻性研究項目」（CKB）約15萬人的DNA樣本進行遺傳學分析，並做後續訪談及飲酒習慣問卷調查，進行長達平均11年的追蹤。研究發現，其中1/3男性及2%女性認為自己經常喝酒，每周至少一次，結果約4500名（約7.4%）男性罹患癌症。

數據顯示，在女性定期飲酒的人群中，低酒精性耐受性等位基因與癌症風險的增加無關，也就是説男性中較低的飲酒量會使基因變異携帶者的風險降低。而攜帶低酒精耐受性「ALDH2」基因變異，但仍定期飲酒的男性風險明顯更高，這表明乙醛積累量的增加可能會直接導致癌症風險的增加。

牛津人口健康中心的首席研究員Dr Pek Kei解釋，

這項研究表明，酒精直接導致了多種類型的癌症，而對於遺傳酒精耐受性較低、無法正常代謝酒精的族群來説，這些風險可能進一步增加。

她表示，「飲酒與一系列廣泛疾病的負面影響，比我們先前所知道的更多」。

喝得越多、疾病風險越高…我們的發現並不支持適度飲酒對健康有益的觀點。

同研究團隊6月也在《自然醫學》（Nature Medicine）中發表另一項研究，他們指出61種不同疾病的風險會因飲酒而增高，其中28種世衛已明列為與酒精有關，如中風、肝硬化、胃癌，另外還有痛風、白內障、胃潰瘍及骨折等33種未發現有明確連結的疾病。

研究還表明，飲酒模式也有影響。每天飲酒、飲酒時毫無節制、非用餐時間照喝不誤的人，罹患特定疾病機率更高；而每天喝4杯酒，與酒精相關疾病的風險就提高14%；經常飲酒的男性，罹患疾病及住院的機率也高於偶爾飲酒的男性。

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責任編輯︰羅嘉欣