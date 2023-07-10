【香港電台】丘應樺指正研究新大樓進度　稱港台正準確落實約章訂明使命

▲ 商務及經濟發展局局長丘應樺。（資料圖片）

近年香港電台進行重大改革，商務及經濟發展局局長丘應樺今日表示，港台正準確落實香港電台約章內訂明的公共目的及使命，尤其在加強市民認識「一國兩制」及在港的實施情況， 以加深市民對社會及國家的認識。他亦稱，局方一直跟進港台的新廣播大樓計劃，正和港台研究進度。

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立法會資訊科技及廣播事務委員會今日舉行會議，討論香港電台的工作及最新發展。大部分議員肯定港台近年的工作表現和節目制作。自由黨立法會議員李鎮強提議政府可把位於將軍澳的舊傳媒大樓供港台使用，選委界立法會議員林振昇亦關注港台大樓情況，稱港台大樓老化，員工的工作環境不佳，他同時指出，港台員工空缺達139人，關注港台有何計劃補充人手。

港台計劃年底推出Instagram帳戶

丘應樺回應稱，局方一直跟進港台的新廣播大樓計劃，正和港台研究進度。而廣播處長張國財則表示，有計劃招攬在大灣區大學就讀傳播學系的港人學生到港台工作以解決人手不足的問題。在加強與青年的互動方面，張國財透露港台有意在年底推出Instagram帳戶，播放更多青年關注的運動影片等。

選委界議員陳紹雄發言時指，香港在「一帶一路」項目中擔任重要角色，他認為港台應製作更多伊斯蘭語言為主的節目，以說好國家和香港故事。

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記者：戴朗希