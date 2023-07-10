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【捷運系統】中唐空鐵將向政府建議在九龍東建空鐵　倒吊式設計每公里造價料逾億元

社會 18:06 2023/07/10

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中唐空鐵代表介紹空鐵技術方案。（陳國峰攝）

九龍東將建捷運系統，連接寶達至彩虹東，但採用技術懸而未決。工聯會立法會議員鄧家彪今日公開介紹來自內地的「空鐵」技術，希望政府在啟德和九龍東捷運系統考慮使用。

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新提出的空鐵技術來自「中唐空鐵」集團，主打新能源「懸掛式單軌交通系統」。有關系統早前已於中唐空鐵總部完成試驗，最快明年4月在四川正式營運。

（中唐空鐵圖片）

中唐空鐵國際業務部總裁麥懿睿介紹指，中唐空鐵的優勢在於抗颱風能力強、爬坡能力高、成本低。如參考內地經驗，每公里空鐵建築成本介乎1億至1.5億，軌道高道只需6半高。

中國新能源空鐵國際有限公司，總工趙媛媛表示，空鐵最高速度達每小時80公里，每卡車可載80名乘客，一列列車包括2-6卡車，即每程車約可乘坐160至480名乖客，每小時可載逾萬人。另外，空鐵具備耐風能力，可以在9級風情況下（風速21-24米/秒）慢速行駛。

另外，懸掛式單軌交通系統可「一地兩用」懸掛式軌道下方可行車，上方可建成單車道或行人步道。

在緊急逃生方面，空鐵按情況有5個逃生方案，包括：車長手動將列車駛回月台、安排救援列車將列車推回月台、教援列車從後鋪搭救援梯，安排乘客步行到另一架列車、安排消防車透過雲梯接走乘客和經車底滑梯滑到地面。

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記者：陳梓蔚

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