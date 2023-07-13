【兩性關係】電腦發現大量不雅影片 新婚人妻揭丈夫婚前是性工作者心碎

▲ 馬來西亞1名新婚8個月人妻，手機驚見不雅影片，揭丈夫提供性服務，令她極為崩潰。(《原本以為只是手機掉了》劇照)

性工作者提供性服務，但伴侶瞞住對方當性工作者，相信都幾難接受！馬來西亞一名結婚8個月的新婚女子，借用丈夫的手提電腦處理工作時，竟意外發現丈夫在社交平台上提供性服務，她大嚇一跳，更讓她傷心及愁緒！

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該名結婚8個月的大馬女子透過twitter分享經歷，某天她借用丈夫的手提電腦處理文書工作，突然Telegram跳出一則的訊息通知，由於發送人是一名女性，繼而引起她的好奇，

打開電腦連接網絡時，電腦就彈出訊息通知。起初，我並沒有理會，因為這是丈夫的私隱，但是突然就看到一個女子透過Telegram發訊息給我丈夫，身為妻子的我，當然會起疑。

她看到訊息是關於免費的內容合作等事宜，令她一頭霧水，丈夫何時成為內容創作者(content creator)了？於是，她查看丈夫Telegram的訊息，竟然發現有3個18歲以下禁止觀看的性愛頻道，

照片和視頻中看到丈夫跟不同的女人進行性行為，原來丈夫透過twitter和Telegram提供性服務和拍性愛短片。

女子有感才新婚8個月，不敢相信自己一直仰慕的人，竟然做出這樣的齷齪事。而她發現丈夫在該社群已經不活躍好一段時間了，最後一次發影片是他們結婚1個月前。儘管對丈夫的行為感到難過，但她沒有馬上揭穿丈夫的秘密，不過態度明顯改變，

我沒有告訴他我知道了這件事，但我變得冷漠，之後他似乎察覺了我知道他的事，就主動坦白一切。

女子續指，丈夫要她幫忙自己脫離這份工作，並希望她能夠體諒，接受他的過去，她聞言後陷兩難，

這對一個捍衛尊嚴的穆斯林妻子來說，是多麼心碎的事！

儘管被傷透了心，她還是嘗試努力接受丈夫的過去，希望可以維繫夫妻關係，所以她把這個視為他們婚姻的一個考驗。

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責任編輯︰王明芳