【國安法】林定國向大律師公會及律師會　投訴郭榮鏗和任建峰專業失當

▲ 林定國今日就郭榮鏗和任建峰的專業失當行為，向香港大律師公會和香港律師會作出正式投訴。（資料圖片）

警方國家安全處日前懸紅通緝8名人士，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、羅冠聰、許智峯、郭榮鏗、蒙兆達、劉祖廸，涉嫌在海外勾結外國勢力、危害國家安全等罪。律政司司長林定國今日指，就郭榮鏗和任建峰的專業失當行為，向香港大律師公會和香港律師會作出正式投訴，批二人行為損害香港特區司法制度及整體利益，有違作為大律師及律師的基本操守。



林定國說，郭榮鏗和任建峰兩人，利用自己作為香港大律師及律師的身分，企圖增加其可信性及權威性，抹黑香港的司法制度及法治、詆毀香港的法官及檢控官，推動和支持境外對中國及香港特區，特別是香港特區司法和檢控人員，作出「制裁」，批二人的行為損害香港特區司法制度及整體利益，有違作為大律師及律師的基本操守，行為極為不當。「我作為妥善執行司法工作和維護法治的公眾利益守護者，必須維護香港的法治及司法公義，責無旁貸。」



林定國指出，兩人作為本地法律界的一員，不單以失實指控攻擊香港的司法制度，郭榮鏗更鼓吹要破壞香港的金融制度，意圖干擾法官依法審理國安案件；任建峰甚至提出和支持「制裁」法官和檢控官，更以「制裁」其家人為脅迫。他形容，「此等行為公然踐踏公義，更會損害每一名香港特區市民的福祉，實屬不能接受。」



律政司指，《法律執業者條例》及其附屬條例訂明香港大律師公會和香港律師會分別作為大律師和律師專業分支的監管機構。大律師公會及律師會獲《法律執業者條例》賦權，可將有關行為操守事宜呈交予大律師紀律審裁組或律師紀律審裁組跟進。律政司稱，尊重兩個法律團體處理投訴和行業自我監管的機制，相信兩大法律專業團體必定會嚴謹、恰當、及時和依法按既定紀律程序處理是次投訴。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥