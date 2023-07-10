【家族榮耀之繼承者】齊集港劇好戲之人　佘詩曼林峯「爆釘CP」合體再演情侶

▲ 家族商戰劇《家族榮耀之繼承者》於馬來西亞正式開鏡。

由佘詩曼、林峯、羅子溢（羅仲謙）、羅嘉良、許紹雄、黃浩然、張鳳妮、陳瀅、王敏奕等主演家族商戰劇《家族榮耀之繼承者》於馬來西亞正式開鏡。

劇集雲集一眾香港中生代演員以及一眾老戲骨，《家族榮耀之繼承者》劇情圍繞著丘式集團繼承者身份的爭奪展開，佘詩曼飾演的女主角「丘皓兒」是丘家不得勢的孫女，從小爭強好勝，事業心極強的她相信自己絕對有當繼承者的能力。

重男輕女的丘家老太爺突然病重，留下一封令眾人嘩然的委託書，反常地委託丘皓兒全權代理集團主席的工作。

▲ 《家族榮耀之繼承者》於馬來西亞正式開鏡。

延續「家族榮耀」IP

面對家中眾人的質疑與阻撓，丘皓兒憤然應戰，在林峯飾演的律師的暗中幫助下，力證委託書的真實性，坦然接下代理主席一職。然而丘老爺突然離世，留下一錘定音的遺書，讓這場豪門爭鬥無疾而終，故事走向全新的篇章。

同時，《家族榮耀之繼承者》也是優酷「家族榮耀」IP系列的延續之作，因而主創團隊沿用《家族榮耀》部分原班人馬，另外曾執導《尋秦記》、《大唐雙龍傳》、《家族榮耀》等經典港劇的蔡晶盛擔任導演。

▲ 佘詩曼等出席記者會，不過未見林峯影蹤！

佘詩曼林峯再合作

《家族榮耀之繼承者》除劇情外，其演員陣容上也是一大看點，此次是佘詩曼、林峯繼《覆雨翻雲》《歲月風雲》《花花世界花家姐》《使徒行者》《無限超越班》等多部經典影視綜藝作品之後的第6次合作，去年二人曾在節目中提及再度合作依舊想演情侶，沒想到這麼快就可以在《家族榮耀之繼承者》劇組成功圓夢。

有二人純熟的演技、無間的合作默契、爆棚的CP感加持，網友紛紛表示：這波經典港劇情懷被喚醒「爺青回」，已經在期待劇播了。

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值得一提的是，羅子溢、黃浩然、梁靖琪、余安安也是《家族榮耀》中的「老面孔」了，在《家族榮耀》中貢獻了十分出色的表演，此次幾人將繼續在《家族榮耀之繼承者》中出演全新角色。



據悉，《家族榮耀之繼承者》進入如火如荼的拍攝中，預計將於明年與觀眾見面，此次也會國粵雙語同步上線，力求給觀眾帶來更好的觀劇體驗。

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