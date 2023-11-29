學校動態︱循理會美林小學棄教科書採「體驗式學習」　學生親身實踐更易明白箇中道理

▲ 循理會美林小學棄教科書採「體驗式學習」。

相信所有人一講到「紙上談兵」，都覺得是無實質意義，但我們成長階段，可能礙於資源有限或各種原因，絕大部學科也是「紙上學習」，甚至連常識科教動植物、昆蟲，可能都只是平面學習。

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今次介紹這間學校的小一至小三常識科，就是採用體驗式學習——LBD（Learning By Doing)，學生親身從生活體驗、觀察、探究等，明白「做中學‧學中悟」，培育他們自主學習，對學生而言更開心的是不設測驗、考試。

學校是「感．創．做」全方位價值承傳計劃核心夥伴學校，三年前引入常識科LBD的學習模式，以學生為中心、過程中着重學生的互動、溝通和協作。

這位校長朋友稱，總結三年的成果，發現學生的學習態度有明顯改變，積極性提高，她說：「一科有興趣，帶動各科學習，即使在其他學科亦看到學生在學習上趨主動和投入，例如英文科，學生踴躍回應對老師的提問，家長對學校採用LBD亦表示歡迎和讚賞，指學生在家中亦能應用常識科LBD學到的技能和知識。」

「玩樂與學習從不對立‧做中學‧學中悟」是學校對LBD的核心態度，儘管沒有教科書，亦沒有測試，但學生通過體驗式的主題學習，相關的學習會更有有效。例如小一LBD是以「獨特的我」為主題，環繞學生的成長，讓他們探索成長中的自己，了解自己的特質和欣賞自己的獨特之處，學習過程中亦會與同學分享。

小二LBD的主題則期望學生認識、體驗及實踐讓身體健康的方法。好像學生會在課堂上進行模擬人體消化系統實驗、體驗運動對身體的好處，學生也會「落手落腳」種䓤，收割後在老師帶領下更會將其完成䓤花炒蛋，成功烹調人生的第一道菜。

小三LBD更會加入不同的科學實驗，教學生製作環保小手作及認識各項回收及再造方法，讓他們在生活中實踐。雖然沒有教科書，但各項主題學習則貫穿常識科的課程綱要。這間便是循理會美林小學。

校長招捷玲表示，老師會透過學生課堂表現、學習手記、作品作出評估，家長和學生亦參與評估和自評，綜合後結集成「學習歷程檔案」，讓教師、學生及家長了解其學習進程。

她表示學生升讀小四後，常識科會有教科書，但在課程中亦會加入主題式學習，「學校一直採取體驗式學習，類似芬蘭的學習模式，重視探究和探索，學生在上午以課程學習為主，而下午則採取活動方式，着重學生的體驗和經歷，啟發學生的學習興趣，應付未來瞬息萬變的社會。」

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