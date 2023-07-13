【抑鬱重生】名校天之驕女不堪抑鬱　17歲月台跳軌痛失右眼雙腳後覺醒

▲ 名校天之驕女不堪抑鬱，17歲月台跳軌痛失右眼雙腳後覺醒。

出生於優渥家境、自小就讀傳統名校、多才多藝，亦是跆拳道港隊成員的林雍嵐（Verna）自小在旁人眼中似乎一直是贏在起跑線上，不過，她卻於17歲那年的一個晚上，選擇於港鐵九龍塘站月台上一躍而下，希望結束自己年青的生命。究竟是甚麼會令一個花季少女作出如斯瘋狂的舉動? 數年後，回望過去，已失去雙腳及右眼的她娓娓道來當日輕生原因，原來隨著自我要求愈來愈高，她的抑鬱情況亦愈來愈加劇，最終於那晚一發不可收拾...

其他人覺得我叻...之後就惡性循環，我成日覺得自己什麼事都做不好...

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風光的背後

一直是旁人眼中的天之驕女，林雍嵐卻指，其實由12歲開始，自己便一直受情緒困擾，長期都開心不起來，並坦言抑鬱的導火線是始於覺得自己做得不夠好。但性格內斂的她卻一直選擇封閉自己，未有向外界透露任何端倪，而「自殘」亦成為當時她抒發情緒的惟一出口。而隨著年月過去，她手上已有數不清的傷痕，直至現在看上去，仍然非常觸目驚心。直到中四至中五，多晚失眠更將她的抑鬱推到臨界點，令她開始不斷有輕生念頭。

直至好接近那件事（墮軌）的日子，我想自己已病得非常嚴重，我不能夠做一個理性的判斷！

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墮軌的一晚

2020年2月20日的凌晨時分，一輛列車急速駛入港鐵九龍塘站月台，當時年僅17歲的林雍嵐未及細想，便一躍而下直墮車軌。列車收掣不及，重重的車身於數秒之間已將她的下半身輾過並壓著。原先非常冷清的月台，隨著月台緊急廣播及救護車車聲響起，加上擠滿了救護及工作人員，氣氛頓時變得凝重。消防人員大約花了數小時，才成功將小妮子救出並送往醫院搶救。但由於傷勢嚴重，這次事件最終亦於她身下留下不少烙印，她不但失去了右眼，部分臉骨碎裂，雙腳更被截肢需終生以輪椅代步。不過，儘管身體受到巨大的創傷，她卻指長達10個月的留院治療中，反而為自己換來前所未有的心境平靜。

我感覺（墮軌）那件事之後，我盲了一隻眼，但我亦明白多了自己許多，我感覺自己看化了許多，強大了許多...

走過鬼門關

由昏迷直到甦醒，多次走過鬼門關，再睜開雙眼時，看見為自己哭得死去活來的母親，林雍嵐表示那刻似乎有一種覺醒。現在的她會更懂得與人分享感受，儘管抑鬱仍然會不定時向她心房來襲，但她指已適應了如何與這位「老朋友」共處，而抒發情緒的方法亦由以往的「𠝹手」，變成以冥想及畫作抒發。事實上，過去除了跆拳道，林雍嵐亦是畫畫能手，她於2021年更舉辦了個人畫展，每一幅作品都紀錄了她的心路歷程。

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由迷失走向覺醒

受抑鬱思緒所影響，林雍嵐由小開始，大部分的畫作都較偏向黑暗及沉重。其中分別名為「迷失」及「覺醒」的畫作更分別代表著不同時候的她。前者是她14歲時捱數晚通宵繪畫，畫中看似驚恐迷失的女孩，正正是畫作主人當時的心境；後者則是墮軌事件後，於家中休養期間所創作，畫中的女孩用手遮擋了右眼，正正暗示雍嵐意外後的身體上的變化。

我失去了一隻眼，（出事之後）右眼盲了，但我覺得Awakening，所以這幅畫亦叫覺醒。

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展望未來

墮軌事件後，休養近1年，林雍嵐雖然已再次重返校園，但仍然需要定期回醫院覆診，甚至繼續一些修補手術。目前正積極為文憑試準備的她，矢言對未來仍然充滿憧憬，而且不希望因為身體上的殘缺來局限自己。未來除了希望有機會代表香港參與殘奧項目的運動賽事，她指自己亦會繼續專注於畫畫創作，現在更開設了個人網頁，希望將自己各種創作與同好分享。

▲ 林雍嵐已再次重返校園，而且對未來充滿憧憬。(林綺虹攝)

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記者 : 容惠玲