九把刀新作《請問，還有哪裡需要加強》預告曝光　柯震東攪笑被嘲是王大陸

由《月老》《那些年，我們一起追的女孩》九把刀執導的第4部執導作品《請問，還有哪裡需要加強》，邀請到台灣天團玖壹壹的主唱春風，《我的少女時代》女主角宋芸樺，《月老》男主角柯震東，以及眾多九把刀班底演員一起助陣。

香港版海報今日（7月10日）發布，飾演黑幫大佬的春風與飾演洗頭妹的宋芸樺在舊式糖水舖拍拖，以柯震東為首的一眾黑幫兄弟在旁「曬馬」，各人留著宋芸樺剪的奇特髮型，喜感十足。

▲ 請問，還有哪裡需要加強》香港版海報。

宋芸樺剪髮緊張

同時，《請問，還有哪裡需要加強》今天釋出最新預告，一開始洗頭妹阿芬（宋芸樺飾）就大刀闊斧將大佬阿泰（春風飾）長髮剪下去。

有趣的是拍這個鏡頭只有一次機會，因為要重弄一次髮型就是兩小時起跳，所以讓春風坐立不安。負責剪髮的宋芸樺也相當緊張，畢竟要專業演出，不能手震，還好九把刀導演滿意嗌cut，讓兩人鬆一口氣。

預告中最讓人覺得眼前一亮的莫過於初次擔正做主角的春風，他跟宋芸樺表示自己被女生認為是劉德華，因為自己唱歌很好聽，宋芸樺質疑說：「說真的啦！」他說：「我就真的唱歌很好聽啊！」

本是台灣天團玖壹壹主唱的春風要在電影中幫自己認證唱功，被九把刀導演幽了一默！除了滿滿喜感，預告中也可窺見感人場面，春風對宋芸樺真摯表示：「我記得遇見你的那晚，我的運氣在那時候就花光了。」

宋芸樺也在床上衣衫不整的向春風撒嬌說：「如果有一天我不要你了，真的不可以把我全家殺光光！」

柯震東背叛大佬？

電影中也見柯震東疑似黑化，春風從一開始就在黑道火拼中差點死掉，他因為大佬被斬死後才能上位，到底這次黑道火拼純粹是幫派之間的鬥爭，還是因為有內鬼才發生的襲擊事件？

春風被提醒要小心自己人，在九把刀電影中幾乎都討人喜愛的柯震東曾表示，對只顧談情說愛的大佬阿泰看不過眼，質疑為何是阿泰上位當大佬，柯震東會不會第一次演出黑化的角色，背叛大佬呢？

預告片尾還有彩蛋，由柯震東飾演的黑幫高腳仔被社團大佬嘲似王大陸，柯震東立即激動否認：「我不是王大陸！」現實中王大陸因與宋芸樺出演電影《我的少女時代》而成名，與柯震東亦份屬好友，難怪他這次在這兩位主演的作品中被九把刀加進這個梗。

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