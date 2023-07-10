【迪士尼100周年】聯乘AK品牌將惡人集結　六大巨型裝置+互動畫廊+限定店吸粉【多圖】

▲ 迪士尼100歲生日快樂！

迪士尼今年迎來100週年，於銅鑼灣時代廣場設立《Travel Together with Times Square》，讓一家大細暢遊多個主題區域。

除此以外，亦與MIRROR成員AK江𤒹生（Anson Kong）旗下時裝品牌合作，將一眾惡人角色相聚一堂且推出聯乘精品，一次過吸引生粉、鏡粉及迪士尼粉進場參觀及選購。

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六大巨型角色裝置

露天廣場於7月14日至9月3日期間將擺放六大巨型角色藝術裝置，包括米奇、毛毛、巴斯光年、史迪仔、妙妙貓，以及首次現身香港的《沖天救兵》主角童年版Carl 3D雕像讓大家打卡留念。

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互動藝術畫廊

隨後即可到二樓互動藝術畫廊，右邊的互動專區配合不同錯視和隱藏元素，把多句經典金句和各個動人時刻重現於大家眼前。

右則的外牆以首個角色Oswald the Lucky Rabbit為主題，奧斯華手執鉛筆繪畫出充滿玩味感的黑白交錯線條，黑白線條大玩錯視效果，只要站在正確的位置，壁畫立即變得立體，仿如看到奧斯華破紙而出，神氣地揮動着鉛筆。

繞道到互動專區右側，來自夢幻島、永遠不會長大的Lost Boys首領小飛俠Peter Pan及性格樂天且善良的睡公主奧蘿拉公主（Aurora）正在此等待着大家慢慢從左邊走到右邊，將會看到這兩個角色靜悄悄所留下的隱藏訊息。

對着入口的一幅以紅白為主色調的牆壁矚目而神秘，只要透過特製的小道具，即能看到隱藏在此的圖像，不知道是哪個迪士尼角色想向大家傳達訊息？若然大家即場登記成為商場會員，即可於2樓顧客服務部免費獲得小道具，窺探此神秘牆壁背後的秘密。

紅白牆壁的另一旁則是以《玩轉極樂園》為主題，大小不同的燈箱上飾有電影中不同的圖案元素，電影主角Miguel更手抱結他與大家見面。

左邊為「拍照互動畫廊」，只要面向大畫框螢幕，跟著指示選擇喜歡的畫作及語錄便可參與其中，拍下奇妙一刻，製作出獨一無二的藝術畫作，並於畫廊展示。

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期間限定店

地庫1樓和商場5樓分別為期間限定店，5樓的限定店是獨家與AK旗下時裝品牌聯乘推出的「黑魔法舞會」期間限定主題店，粉絲們可盡情選購限量精品，而店內亦設有「黑魔法舞會」打卡專區，打造黑暗又詭秘的氣氛。

位於地庫1樓的限定店發售多款迪士尼精品，當中精選了數以千計的精品，包括首次推出的86款迷你公仔，當中8款是特別電鍍設計，粉絲們可親自挑選喜愛的迷你公仔放入特別設計的玻璃樽內，將它們帶回家。

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商場會員只要消費滿指定金額，可即日於中午12時至晚上10時內在5樓換領折射透明雨傘及防水野餐墊。

迪士尼100周年《Travel Together with Times Square》

日期︰7月14日至9月3日

時間︰上午10時至晚上10時

地點︰露天廣場及2樓中庭

KYUBI「黑魔法舞會」期間限定主題店

日期︰7月13日至9月3日

時間︰上午12時至晚上9時

地點︰5樓517-519號舖

迪士尼100周年期間限定店

日期︰7月13日至2023年9月3日

時間︰上午11時至晚上9時

地點︰地庫1樓

最新影片推介：周奕瑋專訪

記者：梁樂欣

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