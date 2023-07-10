【Give Me A Chance】胡鴻鈞轉會入索尼出首支個人國語歌　與炎明熹合唱《愛是帶種缺陷的美》

前晚（7月8日），胡鴻鈞在他「THE DAY到此·開始」巡回音樂會廣州收官站上宣布加盟索尼音樂（大中華地區）。

今日（7月10日），加盟後的首支單曲《Give Me A Chance》（普通話歌曲）音源及Live Video同步全球上線，以飽含深情的視角詮釋每個人在愛裏的偏執與卑微，用溫柔靚聲訴說細膩情感。

一共去了十個地方巡迴演唱會，今次來到尾站廣州，胡鴻鈞說：「其實整個内地巡演的旅程都十分難忘，由有疫情開始，那段時間要面對很多不可控的環境因素，到自己身體有時會出現狀況，對我來說都是一次很好的經歷和學習！當然，還有每一站歌迷的支持和對我的愛，也是為這次的巡演更添色彩！」

與炎明熹合唱

此次音樂會上，在與炎明熹合唱《愛是帶種缺陷的美》，胡鴻鈞認為Gigi是女大十八變：「知道她過去的時間要一邊應付考試一邊面對工作，所以一直都覺得她好厲害。沒見一段日子，除再長高外，沒想到健談了很多哈哈！台上台下都會主動聊天了，是個很好的改變呀！」

及後，胡鴻鈞宣布加盟索尼音樂，Sony Music大中華區CEO Andrew Chan陳國威先生，以及邵氏兄弟控股有限公司執行董事暨電視廣播有限公司助理總經理 (藝員管理及發展) 樂易玲小姐，也上臺為胡鴻鈞送出了禮物和祝福。

簽名正式轉會入

胡鴻鈞在加盟海報上簽名，在這個盛夏與索尼音樂正式簽約，開啟自己音樂旅程的新篇章，也為索尼音樂註入夏之熱切，帶來直擊心靈的聲音。

胡鴻鈞在現場還特別演唱了即將發行的，加盟後的首支單曲《Give Me A Chance》，作為音樂會的驚喜出現。今天，這首歌曲及Live Video正式全球上線。

第一首國語作品

《give me a chance》這首歌是胡鴻鈞加盟索尼音樂後的第一首歌，也是他入行到現在第一首的國語作品。

胡鴻鈞說：「還記得那時候去北京，一下飛機夜晚就要到錄音棚進行錄音，那個時候很怕狀態不夠好，幸好最後都能順利完成。這首歌是由北京很優秀的音樂人一起打造的！很幸運加入新公司後能遇到這首自己也很喜歡的作品，希望日後能繼續做好的音樂。」

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