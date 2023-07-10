【垃圾徵費】明年垃圾徵費適應期或延長至1年　環團批2025始執法太遲

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立法會環境事務委員會本周五（17日）討論垃圾徵費最新實施安排，環境及生態局建議垃圾徵費由原定今年底，再度押後，延至明年4月1日實施。首半年設適應期，執法上多以口頭警告，更視乎實施情況，考慮將適應期延長至1年。有環團質疑政府並未交待具體措施有效監察非法棄置垃圾，更指若當局將適應期延長至實施1年後才正式執法，將打擊減廢成效。

當局同時建議在實施首半年，每月向公屋、「三無」大廈及鄉郊村屋的住戶免費派發20個指定袋；另當局也指正逐步在50個公屋設立「綠在區區」回收便利點 。

垃圾徵費原訂年底實施，當局指，由於有業界，如清潔服務業要求推遲實施日期，尤其考慮到年底聖誕節和明年農曆新年前後將產生大量垃圾， 而農曆新年期間人手亦會比較緊絀，故改為建議於明年4月1日實施垃圾收費。而考慮到在垃圾收費推出前，垃圾棄置量或會增加，當局已與食環署協調，因應實際情況及需要，在市區較多「三無」大廈的地區放置大型垃圾桶，並在鄉郊地區設置額外的指定大型垃圾收集點，作為臨時措施，以便市民棄置家居垃圾。

收費生效後首六個月將有適應期，前綫人員目測垃圾是否用指定袋包妥或貼上指定標籤，否則拒收；期間對違規者盡量給予口頭警告，而非採取執法行動，但對屢勸不改的違例者會採取執法行動，又會重點處理在實地巡查期間發現的違規個案，又或在屢遭投訴的違法黑點，也或會組織特別執法行動。

不過重點是，當局特別提出，適應期會視乎情況，考慮延長至1年。

綠領行動對政府「一拖再拖」表示失望，更批評若將適期應延長至1年， 即2025年4月1日才正式執法，將削弱減廢效果，應為應盡快協助市民重用、回收、減廢，配合執法，改變棄置垃圾模式。

當局並建議，在垃圾收費實施首半年，每月向公屋、「三無」大廈及鄉郊村屋的住戶免費提供20個15公升的指定袋，預計涉及105萬個住戶；政府也會向領取綜合社會保障援助及長者生活津貼的人士，每人每月提供額外10元津貼。公屋住戶會由房委會或房署及房協協助派發，而「三無」大廈及鄉郊村屋住戶則會視乎與民政事務總署就實行模式的商討，及當區「地區服務及關愛隊伍」及村代表或鄉事委員會的同意，可由「關愛隊」及村代表或鄉事委員會協助派發，當局將與相關各方敲定派發安排細節。

至於指定袋及標籤的銷售點，當局稱，至今合共19家連鎖零售商及網上零售商表示有興趣銷售指定袋與指定標籤和協助推廣垃圾收費，涵蓋共約2,000間店鋪和11個網上平台，為了擴大銷售網絡，當局也正與數間目前有分銷垃圾袋及家居清潔產品的批發商商討，爭取他們參與協助邀請和支援數百間小商鋪，包括中小型藥房和家品店，銷售指定袋和指定標籤。

另外，當局經與房署和房協討論後，計劃在公屋設立專屬銷售點及其他銷售途徑，包括委聘公屋僱用物管公司、清潔或保安服務承辦商，及或在公屋內設置自動售賣機等其他途徑，銷售指定袋和指定標籤，有關安排暫定會在實施垃圾收費後首三年推行，其後再作檢討。至於私人住宅，當局正與物管公司探討可否由他們代表業主採購，及或在其管理的私人住宅售賣指定袋或指定標籤，物管公司會按照相關業主立案法團或業主組織的決定，協助住戶購買和分發指定袋，而指定標籤，則由於預計的銷售量較指定袋低，如住戶有需要時，可向物管公司購買，同時為鼓勵減廢，當局計劃供應予物管公司售賣的指定袋每包會少於30個。

當局並指，預期實施垃圾收費後，市民對社區回收設施的需求會相應增加，環保署正不斷擴展其社區回收網絡「綠在區區」，正逐步在50個公屋設立規模較小的回收便利點，以進一步協助公屋居民進行回收，及減少須支付的垃圾收費。此外，為鼓勵市民更積極回收，垃圾收費實施後，市民凡到任何「綠在區區」回收點送交特定數量的回收物， 便可透過「綠綠賞」積分換取一定數量的指定袋。

文件亦提到，在實施垃圾收費後，堆填區處置的都市固體廢物將按廢物重量收取每公噸365元的入閘費，為避免日後有人蓄意藉混合都市固體廢物和建築廢物以逃避收費差價等，建議由開始實施垃圾收費的日期起，同時修訂建築廢物處置的收費水平，將建築廢物的堆填費與垃圾收費的收費劃一至每公噸365元，篩選分類費由每公噸175元上調至每 公噸340元，以維持現時篩選分類費和堆填費25元的收費差距；以及公眾填料費由每公噸71元上調至每公噸87元。

文件又指，當局將分三個階段由今年八月開始宣傳，直至垃圾收費實施後約半年。第一階段主要宣傳垃圾收費的實施日期、推廣「多回收•揼 少啲•慳多啲」的生活態度及不同業界的良好作業方式。第二階段就集中宣傳垃圾收費的不同模式、市民及各界須如何作準備等，此階段的推出時間視乎垃圾收費正式實施日期而定。第三階段將於實施收費前兩個月開始，宣傳指定袋及指定標籤的銷售網絡，及鼓勵市民遵守法規。

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責任編輯：黃小冰