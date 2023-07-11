【升中派位】叩門位減半措施遭留班位需求抵銷　據悉更多中學擬派員搶收新移民自救

▲ 每年升中派位放榜，都有不少家長為子女四出叩門。（資料圖片）

今日（11日）是升中派位放榜日，參加學生人數略為回升，令獲派首3志願的整體派位滿意率，按年微跌3個百分點至91%，有名校校長預測叩門競爭會稍為激烈，但由於疫下多人留班，即使今年可用作取錄叩門生的「留班位」減半，故叩門位實際減幅輕微。據悉今晨或會有更多間中學加入「搶收新移民」混戰，有弱勢中學形容措施中間落墨作用不大，遂決定自救；津中議會鼓勵學校自行把所有留班位專位專用。

半數留班位不可取錄叩門生 有弱勢中學教師指救校作用不大

教育局日前公布，今年全港公營中學最多只可動用一半「留班位」來取錄叩門生（候補學生），局方形容有助維持中學界別穩定性。惟有弱勢中學教師向本報反映，認為「中間落墨」措施作用不大。

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繼本報去年報道升中派位放榜日，多間中學教員化身「經紀」搶收新移民，本報獲悉今日有更多間Band 3中學計劃派員搶學生，屆時料會有港九新界學校教職員到場「拉客」，場面或更墟冚。

留班生增加 變相抵銷收緊叩門位成效

中西區傳統名校聖若瑟書院校長黃婉芬表示，該校每年有約百多二百人叩門，競爭包括剩餘學額在內合共10多個叩門位，估計派位滿意率回落後，叩門競爭自會更加激烈，但她估算來自教育局減叩門位措施的影響輕微。她解釋新冠疫情後同學「學嘢論盡咗」，近年中一留班生略增，故中一全級5班原有10個留班位，在扣除中一留班生佔據學額，實際上只是比去年減少約3個叩門位，而非收少5個，意即變相抵銷了教育局削減叩門位的部分成效。

津中議會鼓勵學校 全數留班位專位專用

津中議會主席李伊瑩則表示，一直向局方反映希望把所有留班位「專位專用」，即全數不可用作取錄叩門生，以減少不必要的音樂椅效應，但歡迎局方在考慮各方因素後決定先將一半留班位專位專用，並鼓勵學校把所有留班位專位專用，並繼續提倡局方積極探索把全部留班位專位專用。

教育局明日（10日）公布，本年度有50,508名學生參加升中派位，按年微升2.14%。按獲「自行分配學位」及「統一派位」階段獲派首3志願學校的學生人數合計，整體滿意率為91%，獲派首志願滿意率則為80%，兩者分別比去年的83%及94%高位，按年跌3個百分點。詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅