【關愛隊】16區關愛隊預計第三季運作　麥美娟︰研究借用互委會會址作辦公室

▲ 其餘16區關愛隊預計第三季運作。（資料圖片）

民政及文化體育事務委員會今日舉行會議，民政及青年事務局局長麥美娟在會上滙報荃灣和南區關愛隊的推行情況。麥美娟指，其餘16區關愛隊正在遴選，預計今年第三季陸續開始運作。

麥美娟提到，截至上月底，荃灣區及南區關愛隊合共探訪或接觸超過2,000個長者戶，和逾1,000個有需要住戶，提供簡單支援，包括登記消費劵、搬運等。

選委界立法會議員陳凱欣和旅遊界姚柏良皆關注關愛隊沒有固定辦事處的問題，建議當局盡快物色地方供設辦事處。麥美娟回應稱，明白有辦事處必定能讓關愛隊工作更有效，當局正思考方案，她亦稱會問房屋署能否提供互委會的會址供關愛隊使用。

民建聯立法會議員陳勇則關注當局有何政策令關愛隊可長久運作，麥美娟指會再研究是否需要增加關愛隊的資源。她續稱，若增加關愛隊的資助，期望立法會可以多多支持。

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責任編輯：戴朗希