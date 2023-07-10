AGA每日操肌兩小時迎戰紅館　出道十年最怕著高踭鞋

▲ AGA下月開騷。

AGA將於8月26及27日在紅館舉行一連兩場《YOKU MOKU x AGA ONEDERFUL LIVE 2023》。還有一個多月便開騷，AGA每天密鑼緊鼓地健身、排舞、開會、試造型，每日做gym兩個鐘再加排舞，不敢怠慢。

為配合以最好姿態上台，AGA過去3個月一直跟隨健身教練的營養餐單，作出飲食調節，並攝取大量蛋白質，令身體可以有足夠的體魄去應付排練所需，同時亦增加肌肉駕馭「戰衣」。

她表示︰「我感覺到體力上不斷有進步，希望上到舞台可以有足夠的力量去應付每一部份的演出，將自己最好的狀態留給歌迷。」

AGA出道10年的「敵人」原來是高踭鞋，她透露︰「最困難的地方是着高踭鞋表演，我出道多年，仍然不大識着高踭鞋，籌備演唱會時，每次排練都會着住高踭鞋唱歌跳舞幾個鐘，今次比較適應多了。不過，今次演唱會舞台呈斜坡型，所以平時練舞都會用一個斜板，我會努力做到最好！」

▲ 8月紅館騷。

演唱會明日(7月11日)起於城市售票網公開發售，AGA坦言:「今次同上兩次準備紅館演唱會 的心情一樣期待，雖然當中遇到好多小挑戰，過往經歷過唔少高低起伏，每一次在街上遇到歌 迷，總會問我幾時開演唱會，現在終於有機會跟歌迷見面，可以分享所有自己的音樂作品，非常 期待。」