【交通基建】香港將發展共享自動駕駛車輛　汀九橋南行路肩變行車線

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運輸及物流局昨交代《交通運輸策略性研究》最新進展，提出未來改善交通擠塞和服務的4個新方向，包括建設新一代運輸交滙樞紐、引入需求主導的公共交通服務模式、推動共享自動駕駛車輛和將現有公路路肩永久轉為行車綫等。

運輸署在2021年年底展開《策略性研究》，經初步分析後，政府認為本港交通政策應以公共交通為本、完善大灣區一小時上班圈、發展智慧交通為目標。為實現以上3大目標，政府提出4個新運輸策略概念，分別是「建設新一代運輸交滙樞紐」、「引入『按需求提供的公共交通服務模式』」、「推動自動駕駛車輛發展」和「邁向智慧公路管理應用」。

所謂新一代運輸交滙樞紐，即在重要的交通中轉位置建立多元設施，滿足市民生活所需，並透過泊車轉乘，誘使駕駛人士使用公共交通工具，減少車輛數目。局方擬將港鐵洪水橋站和港深西部鐵路一帶建設為新一代運輸交滙樞紐，配合跨境及本地公共交通服務和泊車轉乘，擴大港深一小時上班圈的覆蓋範圍。另一個新交滙樞紐則是交椅洲人工島。

局方同時計劃在以上兩個樞紐，試行「需求主導」的公共交通服務模式，即乘客在非繁忙時段，透過手機應用程式提出乘搭意願，巴士或小巴公司再按需求，實時調整班次，讓營辦商在提升服務質素之餘，更易控制營運成本。

推動自動駕駛車輛發展方面，《策略性研究》建議香港應以共享自動駕駛車輛為主導方向，鼓勵市民以共享自動駕駛車輛出行；長遠促進兩地駕駛模式融合及交通往來。

智慧公路方面，政府將透過物聯網、大數據、人工智能等，構建智能公路，提升交通管制及監察系統，釋放公路的容量和處理能力；例如可按需要開放路肩行車，和可變逆向車道等安排。未來十一號幹綫的青龍大橋，及交椅洲人工島對外連接路將採用智能公路。另外，汀九橋南行綫會推展智慧公路先導計劃，藉此將現有路肩永久轉為行車綫，以紓緩交通擠塞。

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記者：陳梓蔚