  • 29°C
香港時間 : 2023711日 (週二) 07:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通基建】香港將發展共享自動駕駛車輛　汀九橋南行路肩變行車線

社會 06:00 2023/07/11

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

運輸及物流局昨交代《交通運輸策略性研究》最新進展，提出未來改善交通擠塞和服務的4個新方向，包括建設新一代運輸交滙樞紐、引入需求主導的公共交通服務模式、推動共享自動駕駛車輛和將現有公路路肩永久轉為行車綫等。

運輸署在2021年年底展開《策略性研究》，經初步分析後，政府認為本港交通政策應以公共交通為本、完善大灣區一小時上班圈、發展智慧交通為目標。為實現以上3大目標，政府提出4個新運輸策略概念，分別是「建設新一代運輸交滙樞紐」、「引入『按需求提供的公共交通服務模式』」、「推動自動駕駛車輛發展」和「邁向智慧公路管理應用」。

所謂新一代運輸交滙樞紐，即在重要的交通中轉位置建立多元設施，滿足市民生活所需，並透過泊車轉乘，誘使駕駛人士使用公共交通工具，減少車輛數目。局方擬將港鐵洪水橋站和港深西部鐵路一帶建設為新一代運輸交滙樞紐，配合跨境及本地公共交通服務和泊車轉乘，擴大港深一小時上班圈的覆蓋範圍。另一個新交滙樞紐則是交椅洲人工島。

局方同時計劃在以上兩個樞紐，試行「需求主導」的公共交通服務模式，即乘客在非繁忙時段，透過手機應用程式提出乘搭意願，巴士或小巴公司再按需求，實時調整班次，讓營辦商在提升服務質素之餘，更易控制營運成本。

推動自動駕駛車輛發展方面，《策略性研究》建議香港應以共享自動駕駛車輛為主導方向，鼓勵市民以共享自動駕駛車輛出行；長遠促進兩地駕駛模式融合及交通往來。

智慧公路方面，政府將透過物聯網、大數據、人工智能等，構建智能公路，提升交通管制及監察系統，釋放公路的容量和處理能力；例如可按需要開放路肩行車，和可變逆向車道等安排。未來十一號幹綫的青龍大橋，及交椅洲人工島對外連接路將採用智能公路。另外，汀九橋南行綫會推展智慧公路先導計劃，藉此將現有路肩永久轉為行車綫，以紓緩交通擠塞。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【交通意外】的士撞至車頭凹陷　北大嶼山公路往機場方向擠塞
22:28 2023/07/09
【交通意外】的士撞至車頭凹陷　北大嶼山公路往機場方向擠塞
【交通消息】荃灣爆水管黃泥水浸馬路　需封路最少5條巴士線改道
10:08 2023/07/08
【交通消息】荃灣爆水管黃泥水浸馬路　需封路最少5條巴士線改道
【交通意外】葵涌小巴撞倒男途人　重創昏迷送院搶救
16:44 2023/07/10
【交通意外】葵涌小巴撞倒男途人　重創昏迷送院搶救

你可能感興趣

【交通意外】的士撞至車頭凹陷　北大嶼山公路往機場方向擠塞
22:28 2023/07/09
【交通意外】的士撞至車頭凹陷　北大嶼山公路往機場方向擠塞
【交通消息】荃灣爆水管黃泥水浸馬路　需封路最少5條巴士線改道
10:08 2023/07/08
【交通消息】荃灣爆水管黃泥水浸馬路　需封路最少5條巴士線改道
【交通意外】葵涌小巴撞倒男途人　重創昏迷送院搶救
16:44 2023/07/10
【交通意外】葵涌小巴撞倒男途人　重創昏迷送院搶救
大數據 運輸 鐵路 基建 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐2023】「翻版王祖賢」突然宣布退選　賀怡雯：止步於此
14:39 2023/07/10
【香港小姐2023】「翻版王祖賢」突然宣布退選　賀怡雯：止步於此
【水上樂園意外】5歲男童高速飛出滑水梯　從20尺高空墮地傷
17:22 2023/07/09
【水上樂園意外】5歲男童高速飛出滑水梯　從20尺高空墮地傷
【食用安全】蟹柳製作過程全公開　網民見1重點：以後唔食
16:40 2023/07/10
【食用安全】蟹柳製作過程全公開　網民見1重點：以後唔食