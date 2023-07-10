【輸入外勞】運輸業外勞下周一接受申請　林世雄：最快今年第四季入職

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（曾耀輝攝）

運輸業輸入勞工計劃下星期一開始接受申請，機管局明日為業界舉行簡介會，講解計劃的申請手續和運作細節。運輸署本周會接見公共小巴和旅遊巴業界代表，講解計劃細節，並設立查詢專綫和專題網頁。運輸及物流局局長林世雄昨估計運輸業外勞最快今年第四季入職。

行政長官會同行政會議早前通過推出運輸業輸入勞工計劃，計劃將於下周一（17日）開始接受申請，航空業及公共小巴和旅遊巴行業的配額上限分別為6,300和1,700個。林世雄指，估計運輸業外勞最快今年第四季入職，並無為外勞設年齡上限。

機管局明日為業界舉行簡介會，講解計劃的申請手續和運作細節。申請人填妥申請表格後，需連同所需文件於7月17日至30日期間遞交予機管局。運輸及物流局、勞工處和機管局代表會共同審批申請。審批程序會由機管局收到申請起計一個月內完成。

公共交通服務方面，小巴及旅遊巴業界，需於7月17日至8月7日期間，向運輸署遞交填妥的申請表格及所需文件。由運輸及物流局、運輸署和勞工處會聯合審批申請，並由運輸署署長作審批決定，審批程序會由運輸署收到申請起計一至兩個月內完成。

運輸署本周會約見業界代表，解說計劃的申請手續和運作細節，並會設立查詢專綫，為有意申請的人士提供一對一的協助。政府每半年會向勞工顧問委員會報告計劃的進度。

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記者：陳梓蔚