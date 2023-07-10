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【以棋會友】首屆香港國際大學生圍棋公開賽於科大揭幕　中聯辦代表出席

社會 23:02 2023/07/10

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

科大有3名學生組隊參賽，圖左為機械工程學系2年級生王永溢，右為環球中國研究學系1年級生周昇樂。（科大提供圖片）

首屆香港國際大學生圍棋公開賽今日（10日）於科技大學揭幕，科大表示，今次是香港首次迎來由本地主辦的大規模國際大學生圍棋賽事，校方介紹14隊參賽隊伍部來自亞洲，主要是東南亞國家及中港澳台等國家地區。

科大表示，14隊來自包括中國、日本、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、越南、汶萊等國家和中華台北、中國香港、中國澳門地區的大學生選手，將於明日起兩天共6輪的賽事中同場對弈，科大亦有學生代表參賽。

比賽設有團體及個人獎，優勝者將獲頒發獎項及獎金。各參賽隊伍將獲中國「棋聖」聶衛平、圍棋世界冠軍孔杰先生及其他職業棋手親自指導。

今日的開幕儀式共有逾100人出席，除了各隊參賽選手及科大師生校友，還包括中聯辦宣傳文體部副部長張國義、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、科大校長葉玉如、四洲集團主席與香港大灣區圍棋促進會名譽會長戴德豐、中國「棋聖」聶衛平、香港大灣區圍棋促進會會長徐瑩、圍棋世界冠軍孔杰。

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責任編輯：馮琪雅

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