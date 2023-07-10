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【機場25周年】機管局主席蘇澤光慶祝酒會宣布　本月向香港市民派80,000張免費來回機票

社會 23:53 2023/07/10

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香港國際機場 25 周年慶祝酒會。機管局主席蘇澤光宣布，向香港市民派發 80 000 張免費來回機票。曾耀輝攝

機管局主席蘇澤光晚上於慶祝酒會上宣布，為慶祝機場25周年，於本月開始向香港市民送贈來回香港與亞洲多個航點的機票。由明日(11日)開始，機管局將透過本地航空公司，於不同渠道向本港市民派發共80,000張機票。

香港機場管理局於10日傍晚舉行了香港國際機場25周年慶祝酒會，行政長官李家超在酒會上致辭時表示，香港國際機場多次獲評為全球最佳及最繁忙的機場之一，又與時並進，持續發展成為引領香港翺翔世界的門戶。

    點擊圖片放大

機管局主席蘇澤光說，過去25年，香港國際機場不斷進步，客運量由1998年的2,800萬人次增至7,500萬人次，多年來亦穩佔全球第一貨運機場。

他表示過去三年疫情為香港帶來前所未見的困難，尤其是香港國際機場，但機管局堅持建造三跑道系統項目擴建機場。新跑道已於去年11月投入服務。當其他配套設施全面投入運作，機場的容量將會提升一半，能夠處理1.2億人次及1,000 萬公噸貨物，足夠應付將來30年的需求。未來「機場城市」願景下，機場將化身為大灣區集航空、旅遊、貿易、零售及娛樂於一身的矚目地標。

機管局於2020年疫情時，為支持業界渡過難關，向本地航空公司購入500,000張機票。隨着疫情退卻，機管局於今年3月推出「飛遇世界鉅賞」機票送贈計劃，向全球多個主要市場的旅客送贈機票，以刺激香港航空交通復蘇。由 7月11日開始，機管局將透過本地航空公司，於不同渠道向本港市民派發共80,000張機票。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯　李志強

可持續發展 香港國際機場 客運量 疫情 機票 蘇澤光 機場管理局 大灣區 香港航空 李家超

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