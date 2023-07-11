【2023中秋節】酒店中秋節月餅早鳥優惠　逸東最平7折+九龍酒店買3送1【內附連結】

▲ 酒店中秋節月餅早鳥優惠。

中秋節雖然仍未到，但不少酒店均推出早鳥優惠，早買早著數，大家不容錯過。

1.半島精品店

不少人會選擇以半島迷你奶黃月餅作送禮之用，因夠體面。今年半島推出全新口味，包括朱古力奶黃月餅，誘人的配搭足以滿足挑剔的甜品愛好者。而嶄新的水果奶黃月餅，帶來新舊交融的滋味體驗。



半島經典月餅由即日起至7月19日接受網上預訂，預購迷你奶黃月餅或迷你雙輝月餅即可專享官網獨家早鳥優惠 ：2 - 23 盒可享 95 折，訂購 24 盒或以上可享高達92 折。訂購滿$2,000，更可安排免費送遞服務。



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2. 8度海逸酒店

8度海逸酒店中秋月餅禮盒有別於傳統月餅包裝的固有形象，禮盒分別以紫色及酒紅色作主調，以燙金點綴，加入象徵酒店「8」的幸運數字圖樣，呈現月亮圖紋則象徵皎潔明月，閃耀星光為靈感，充滿時尚氣息更顯獨特名貴，而且間格設計的禮盒可重用成為自己的小飾物盒，絕對是送禮自用皆宜。

每個月餅均設有獨立包裝，並印上「8度海逸」設計字樣及有象徵酒店「8」的幸運數字圖樣，圓形外觀形如滿月，象徵家人團圓和完整。而且月餅是香港製造，嚴選上乘原料製作，採用一級蛋黃和蓮蓉精製而成，蛋黃油潤，蓮蓉香軟幼滑，甜而不膩。

除了傳統的蓮蓉口味外，酒店更推出西式作法的流心月餅，其中包括受到熱捧的「鮮芒果奶黃月餅」(六個裝)、創新口味的「低糖黑芝麻麻糬月餅」(六個裝)等。

各款月餅禮盒於9月25日或之前於eShop預購更可享8折優惠。

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▲ 8度海逸酒店



3. 香港 JW 萬豪酒店

香港JW萬豪酒店的米芝蓮中菜廳萬豪金殿推出月餅禮盒，今年合共推出5款口味，經典與特色口味兼備，設有獨立包裝並以香檳金色配銀色的高貴禮盒盛載，大方得體。

喜愛傳統口味的話，可選雙黃薑汁白蓮蓉月餅，幼滑芳香的白蓮蓉、微辣薑汁與香濃的鹹蛋黃交織出柔潤滋味，清香可口。中秋寓有團圓美意，分量十足的8吋8黃薑汁白蓮蓉團圓月餅，適合適合6至至10人分享，跟摯愛分甘同味。

萬豪金殿中秋月餅推出預訂優惠，即日至7月31日可享7折、8月1日至31日可享8折、9月1日至28日可享9折。

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▲ 香港 JW 萬豪酒店

4. 九龍酒店

九龍酒店今個中秋，除了經典的酥皮奶黃月餅，深受好評的伯爵茶奶黃月餅及20年陳皮紅豆蓉月餅將載譽歸來，更以「雙龍邀月」及「九龍伴月」禮盒形式發售，讓食客可以一次過品嚐各款手工精製月餅的滋味。

酥皮奶黃月餅以人手巧製，所有用料都經過嚴格挑選，更不添加防腐劑。精緻的外型、鬆香微脆的餅皮，再配上香濃軟滑的奶黃餡料，外酥內軟且甜而不膩。

伯爵茶奶黃月餅，以芳香馥郁的伯爵茶配合軟綿幼滑的奶黃，淡淡的伯爵茶回甘，配合鬆脆的酥皮，帶給食客不一樣的驚喜。

20年陳皮紅豆蓉月餅，紅豆蓉與醇香溫潤的20年陳皮融合，讓人回味無窮。月餅以含糖量較低的低糖紅豆蓉製作，味道輕盈，嚐美味可口的月餅同時可保持健康。

酒店現推出早購優惠，酥皮奶黃月餅(8枚)、雙龍映月(伯爵茶奶黃月餅4枚+ 20年陳皮紅豆蓉月餅 4枚) ，均買3送1。

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▲ 九龍酒店

5. 香港逸東酒店

香港逸東酒店米芝蓮一星餐廳逸東軒，把月餅禮盒打造成優雅時尚的首飾盒 ，雙層木盒內展現出金黃色間隔及巧手炮製的月餅，照亮中秋歡聚時刻。



禮盒集合3款口味的「逸月薈萃」禮盒，內有迷你流心奶黄月餅、迷你流心奶黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮紅豆沙月餅，滿足不同口味的家人。

備受歡迎的「逸月流金」禮盒，是香甜幼滑的迷你流心奶黄月餅，蛋香濃郁、皮薄酥化，令人一試難忘。



現於7月31日或之前網上訂購，即可享7折早鳥優惠。數量有限，售完即止。

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▲ 香港逸東酒店

記者：招美寶