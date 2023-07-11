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【李玟離世】傳10億遺產原定媽媽繼承　Bruce不離婚被指有意推翻Coco遺囑

娛樂 10:05 2023/07/11

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

歌后李玟（Coco）離世後，其丈夫樂裕民（Bruce Rockowitz）被指有意推翻遺囑成為遺產第一繼承人。

歌后李玟（Coco）離世，享年48歲，一直有指李玟生前已立好遺囑，其10億遺產屬意由媽媽繼承。

不過有傳已跟她分居的丈夫樂裕民（Bruce Rockowitz）已找律師並有意推翻遺囑，曾被指多次出軌的他一直未有簽訂離婚協議，被指是為了以配偶之名成為李玟遺產的第一繼承人。

【李玟離世】李玟富商老公遭電話狙擊　李思林：這不是他公司了

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Bruce被爆靠李玟養

李玟離世後，有傳其10億遺產將由媽媽繼承，不過內地名人宋祖德日前爆料指，李玟的丈夫Bruce已找律師欲將遺囑推翻。

宋祖德透露一直被指是富商的Bruce並非如外界想像般富有，其年收入為數十萬港元，已失業兩年的他在物價高的香港生活其實是靠李玟養活。

【李玟離世】李玟富商老公以一句話闢謠？　Bruce自Coco離世後受千夫所指

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不離婚為繼承遺產

然而，曾多次被指出軌的Bruce一直不願意跟李玟簽訂離婚協議，有指他此舉是為了成為遺產的第一繼承人。

李玟的二家姐李思林則對此表示：「我不是Bruce，代替不了他，自己去問他吧。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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