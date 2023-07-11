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【整容風險】内地31歲女做隆鼻手術器官衰竭亡　涉事診所連夜改名繼續營業

健康 10:50 2023/07/11

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31歲女做隆鼻手術器官衰竭亡，涉事診所連夜改名繼續營業。

整容手術存在高風險，一定要選擇正規有信譽的醫院！内地一名31歲女子就因選擇了一間不專業的醫美診所做隆鼻手術，結果導致器官衰竭不治身亡；而涉事診所竟連夜改名，繼續營業，不欲承擔責任。

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綜合内地媒體報道，雲南省昆明市一名31歲女子，在當地一間名為「佳禾醫美診所」進行隆鼻手術，手術從下午3點開始直至晚上8點結束。術後，女子感到不適，且出現呼吸急促。然而，醫美診所卻未有將女子及時送往專業醫療中心救治，反而讓女子繼續留在診所内做搶救，但最終搶救無效，女子不幸身亡。

診所改名繼續營業

根據醫院醫療證明書顯示，女子死於過敏性休克、肺水腫及肝衰竭，推測是因醫美診所在手術時使用了過量麻醉劑所致。但令人震驚的是，涉事診所在女子身亡後，竟連夜變更了企業名稱、法人和招牌為「萊熙醫美」後繼續營業，更表示僅會對術後身亡的女顧客「承擔40%的責任」。對此，死者家屬非常憤怒，立即報警並對該醫美診所提起訴訟。目前，當地衛生健康委員會已介入調查。

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責任編輯：羅嘉欣

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