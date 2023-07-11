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【職業特工隊】湯告魯斯羅馬宣傳粉絲爭相selfie　白頭特工型格打扮威脅靚佬湯

休閒消費 11:53 2023/07/11

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

為了宣傳電影《職業特工隊：死亡清算上集》，Tom Cruise率領一眾演員去了多個國家宣傳。

由只是演員到成為電影監製話事人的湯告魯斯（Tom Cruise），不經不覺《職業特工隊》已經拍到第7集，今次的《職業特工隊：死亡清算上集》還分為上下兩集，對於「靚佬湯」而言，雖然上次《Top Gun》續集在全球賣過滿堂紅，但是次他又豈會怠慢？一於穿得靚靚率領全體演員宣傳，由美國到歐洲再去到韓國和澳洲。

不得不佩服湯告魯斯，1996年，34歲時首次接拍《職業特工隊》一拍到今年的61歲，而且還標榜幾乎所有動作和特技鏡頭都是由自己親身上陣，加上劇情緊湊，絕對可以James Bond電影系列。而著名影評網Rotten Tomatoes，對此片仍保持「99%新鮮度」的高分數，看來今個暑期檔應該會成為票房冠軍。

而對於是次宣傳，湯告魯斯都親力親為，除了在美國舉行盛大的首映外，亦率領大部分演員飛往羅馬和韓國宣傳，他身上穿的是Ermenegildo Zegna西裝，一本正經，驚喜未算，反而戲中每位女主角，甚至戲中飾演湯告魯斯特工同伴的英國著名演員Simon Pegg都打扮得有型有格，這方面「靚佬湯」明顯被相比下去。

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記者：何偉雄

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