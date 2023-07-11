【網絡熱話】夫妻高鐵搶相連座位 購票女生要求讓座遭人妻斥：破壞我家庭

▲ 四海高鐵上演惡妻歪理要求原女乘客讓座，並發爛渣：她破壞我家庭！

搭飛機或搭高鐵都是購票劃位，萬一不能與伴侶一齊坐，也應該接受吧！四川一名女生，登上高鐵時，發現購票座位被坐時，禮貌請對方讓位，豈料對方卻以「要跟老公坐一起」為由拒絕，還聲大夾惡指女生「破壞家庭」，態度令人傻眼！

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該影片日前在網上瘋傳，從影片看到事發在7月8日，於四川一高鐵上，穿上杏色上衣的女生，是購票座位的原座乘客，她甫到座位時，發現座位被佔，要求穿白衣的人妻讓位，豈料人妻以「要跟老公坐一起」為由拒絕，雙方不肯讓步，結果要高鐵人員介入，人妻才不願意地起身。

人妻站在座位旁，對著該女生不停吵吵鬧鬧，整個車卡的乘客都在圍觀，她聲大夾惡說：

這我老公，我結婚了！結婚這麼久了，我們孩子都有一個嘛！對呀！這是她叫我起來的，說這是她的位置，你把我一個家庭都破壞了！

無辜的女生被痛罵後，立即反擊：「我告訴你，誹謗我！」，影片曝光後，引發網民熱議，紛紛留言揶揄該人妻，「一個位置破壞家庭，這她這家庭也太脆弱啦！」、「這女的可真可憐啊，她老公居然不給她讓座，而要她自己大庭廣眾之下去搶別人的座位」、「要這是一個座位就能被破壞的家庭，那這家庭早就已經破得不能再破了」，有網民更直斥她無理取鬧，一對無賴夫妻！

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責任編輯︰王明芳