【小心中暑】中學生下午4時行山肛溫直飆41.4℃中暑　致橫紋肌溶解症險洗腎【附中暑急救法】

▲ 中學生下午4時行山，肛溫直飆41.4℃中暑，致橫紋肌溶解症險洗腎。

天氣炎熱，小心中暑！近日，台灣一名中學生於下午4點與朋友行山，突然意識混亂、行為怪異，送院後發現肛溫已高達41.4度，更出現急性腎衰竭、橫紋肌溶解症等中暑導致的併發症。

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綜合台媒報道，7月8日下午4點，台灣一名中學生和朋友行山，未料在傍晚6點多突然意識混亂、胡言亂語，更開始行為怪異、手腳亂揮。同行的同學表示，患者下午4點多開始一直反映很累，隨後開始有怪異行為，便通知父母並將其送往醫院，之後患者更表示只認識父母，不認識其他人。

父母將患者送院急救後，醫生測量其肛溫已高達41.4度，立即為其做降溫處理，25分鐘内將其體溫降至38.5度，患者的意識亦逐漸恢復。台灣三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，雖然行山時間是下午4點，已經特別避開最熱的中午時段，惟患者仍因中暑而導致併發問題。檢查結果顯示，患者同時出現急性腎衰竭、代謝性酸中毒以及橫紋肌溶解症，且肝指數也上升。

目前，患者的急性腎衰竭和代謝性酸中毒都已恢復，但因為發生橫紋肌溶解症，第一天數值肌肉酵素是500、600，第二天升到1萬幾，到第3天和第4天肌肉酵素數值會升到最高。雖然患者仍在深切治療病房觀察，不過狀況良好，待肌肉酵素下降後，預計再過1、2天便可轉至普通病房。

朱柏齡醫生提到，患者當時雖已避開最熱的時段行山，但根據天文台顯示，當下氣溫仍達至36.3度，再以相對濕度50%和體感溫度42度來算，熱指數其實已經達到41.3度。一般超過40度就有中暑風險，而該中學生的背包比較重，可能因此增加其體力負荷。

朱醫生又提醒，中暑患者暴露在高溫時間越久，產生的併發症就越嚴重，進而增加死亡率。若遇到戶外型運動或運動型中暑的患者，可將患者泡在10至15度冰水中，每分鐘降0.2度。若冰桶或帆布做成的水池僅足以容納軀幹，則可在患者四肢，特別是鼠蹊部、腋窩、頸部敷冰毛巾，並透過不斷替換毛巾，以幫忙降溫。倘若無上述工具，亦可先向患者噴水，再透過搧風、吹風扇等模擬排汗方法，讓水氣帶走體表溫度。

正確處理急救法

香港港安醫院–司徒拔道急症科專科醫生高曉輝接受TOPick訪問時指出，熱衰竭和中暑都是常見的熱傷害，當體溫持續過高，有機會引致多重器官衰竭、橫紋肌溶解症等，嚴重恐接受洗腎治療。如身處戶外，發現同行人士出現熱衰竭或中暑的情況，應該立即帶其到陰涼的地方，避免繼續暴曬，然後可用濕毛巾為患者抹身、降溫；另外亦可替患者脫下多餘衣服，使其身體快速散熱。

治療方法

當患者因熱衰竭被送到急症室，醫生會為其量體溫，評估神智，如神智清醒，體溫未符合中暑的條件，且出現脫水的情況，醫生會為患者打點滴，吊生理鹽水，讓患者充分休息，補充水分，當情況好轉後便可出院。

至於中暑患者，一般會用濕毛巾為其抹身，或在額頭、腋下、腹股溝位置進行冰敷，甚至使用冷凍氈設備；另外亦可採取體內降溫的方法，如注射冷凍的生理鹽水，將血液降溫。而醫生會使用探熱器，持續監測患者體溫，以免體溫驟降。

預防中暑貼士

高醫生提醒，要預防中暑，做運動前應補充足夠水分，以免流失過多汗水，出現熱衰竭的情況；如運動期間感到不適，應立即停止，並到陰涼的地方休息。

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責任編輯︰羅嘉欣