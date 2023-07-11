【書展2023】女星寫真迎戰才女藝人　施匡翹+嘉盈+趙凱明首度踩入書展

▲ 施匡翹+嘉盈+趙凱明踩入書展。

第33屆香港書展將於下周三（7月19）至7月25日於香港會展中心舉行，不少藝人一如往年都會在書展期間推出新書，附了文字書，當然還有最吸睛的女星寫真集。歌手施匡翹（Zaina）今年加入書展戰團，推出《Ztory》大碟+散文相集。

「熊仔頭」KOL嘉盈過去以靚樣加傲人身段吸引粉絲，今年她變身才女推出圖文寫真《Kaying’s Wordings》 ，相信粉絲都會支持女神的文筆。另外，才女型出書分享也有前主播梁凱寧及TVB旅遊達人黃翠如。

《Ztory》

施匡翹新書加CD相集中，以八大造型示人，從純真可愛到性感嫵媚，包括性感大露背裝、公主裝，黑白神秘Look，以書中文字都她親筆撰寫。

她向記者分享：「希望大家可以了解更多真實的自己，因為很多時觀眾只是透過照片或音樂去認識我，所以這次我想像一個朋友和大家聊天，分享最真實的一面，以及由一個素人入行做歌手，短短三年半的真實感受。當然會有一些照片以及新歌推出，希望會帶給大家驚喜。」

▲ 《Ztory》大碟+散文相集。

嘉盈+阿冰

熊仔頭的Youtuber嘉盈，書展期間推出「圖文並茂散文集」《Kaying’s Wordings》，同樣主打文字創作，以記錄生活為主，她在IG分享這是一個更深入的延伸和更直接的對話，而文字可能更赤裸。」《Kaying’s Wordings》暫時會在書展期間獨家優先發售！

另外,「小薯茄」女神吳冰則會書展期間7月22日下午1:30為新書《Blue Blue Blue》舉行簽名會。

▲ 《Kaying’s Wordings》

趙凱明《讓你明白》

網台主持趙凱明（Chilli）擁有驕人上圍，今年首度推出寫真集《讓你明白》，寫真遠赴台灣取景，難忘是她與台灣攝影師到海灘拍攝時，被數名台灣男生追蹤偷拍。

Chilli除有兩款火辣比堅尼造型外，還會大玩賭后、日本和服及啤酒妹Look。

她並將於7月22日（星期六）在香港書展青楊出版社攤位舉行寫真集簽名會。

▲ 趙凱明寫真集《讓你明白》

才女型梁凱寧

離開新聞界的梁凱寧，成功修畢言語語言病理理學碩士學位，正式成為言語治療師。

今年她將推出《三十而立——由新聞主播，到成為言語治療師》一書，簡介指本書不是自傳；只是把作者差不多30年來，由兒時到讀書到踏入社會工作，平常七零八碎寫下的內省文章，稍為編輯整列而成的一本小日記，讓大家探索前新聞女神內心世界。

▲ 梁凱寧新書

黃翠如遇上人間天使

黃翠如是知名旅遊節目主持、演員，首次出書《在地上遇見天使》揭露一段影響自己至深的旅程180日在路上，用平實真摰的文字記錄這些人的話、交織在黃翠如作為人、旅人、「節目主持」三重身分的體悟。

她在書中回望12年前，以純粹的眼光所看見的世界。

▲ 黃翠如首次出書。

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