【多元學習主題】英華小學「Project WaOW」 自主學習發揮生活創意

一向活動多多直資男校—英華小學，今年的多元學習主題是「意想不到 Project WaOW!」，同學們由今年3月起進行專題研習，7月5日是「Project WaOW! PitchingDay」，入圍同學全程投入，向到來參觀和投票的其他同學、家長和評審介紹自己作品，希望爭取更多的票數。

老師家長義工齊參與

英華小學2003年復校，2004/05年度起開始有「多元學習主題」，從不間斷。今年主題 「意想不到 ProjectWaOW!」也是出自校長陳美娟，她回想去年8月第一次向老師提出時，老師們都嚇了一跳： 「WaOW一聲！」大家很擔心能否實踐，但主事人很有信 心，也確信一些事情，總要有混沌的過程，慢慢再走出方向，才有意思。 要動員全校一起做Project，老師明白不能單靠自己，遂找了一班家長義工加入，一起利用全日制復課後的下午時段，陪伴小朋友體驗這個學習。

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校長陳美娟說：「Project WaOW沒框架，讓學生們由構思、討論、落實，每一步也是他們自主，他們的投入，不是為了分數，不是為了取悅任何人，而是單純自己覺得好玩、好想幫到人而去努力！他們自己有興趣，燃起學習的一團火。」她說： 「我們沒有標準答案，其實好多學生自己喜歡看書，自己找答案。」

改善生活作為出發點

今年的研習分為個人(P1-2)及小組(P3-6)，他們先觀察身邊有沒有人要幫助，如何改善不同人的生活為出發點，再以意想不到的方法去創作，一、二年級在常識科課堂進行有關活動，在老師指引下完成個人的圖像作品。三至六年級的同學在老師及家長義工協助之下，以小組形式合作，學校本來只要求高年級同學製作產品的模型，誰知最後三、四年級也有不少人做到。

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陳美娟校長說： 「老師和家長義工只是從旁點撥，同學們透過互評，協助其他同學改善作品，團隊不斷改善作品。」除了前期的構思創作，學生要拍一段兩分鐘片段，介紹自己的作品︰「同學要向自己同學、低年級同學介紹自己作品，幸好不少學生不怕羞，表達能力又高，他們還要應付專業評審的提問，也考同學的應變能力。」

「語氣轉換咪高峰」緩和親子關係

她指家長義工也感受甚深，原來小朋友不用逼、不用鬧，可以開動「馬達」自主學習，「他們有滿足感，對項目有擁有感，最想please自己！」 陳美娟鑑於參與同學太多，空間有限，有些不能入圍的同學作品也不差，學校便設了「復活賽」，供同學聽了人意見後，有機會改善自己作品再參賽，「我希望同學學會了不放棄的精神，Try my best!」

不單校長，家長義工也看到同學的成長，原來很多做Project期間可以學會了很多「soft skill」，與同學友誼增長，團隊精神提升。 未能入圍的也有佳作，陳美娟校長記得有團隊發明一個「語氣轉換咪高峰」，是專門給想鬧小朋友的父母使用，父母既仍可鬧人，但經過這支特別的咪高峰，小朋友聽到的是溫柔的聲音，親子關係得以維特，是非常有童心的構思。

「盲人睇到嘢」最具投資價值

7月5日那天是「Project WaOW! PitchingDay」，校長以至全校老師穿梭不同樓層，協助又欣賞同學們的作品。其中十隊優秀組合，更有機會走到台上，向評審以兩分鐘介紹作品，再有五分鐘的答問環節，儼如坊間的創科展，明明只是小學生，但面對專業評 審的提問，沒有欺場。

在P 5-6組別獲得冠軍、最具投資價值、可出席2GHK 2nd Opinion Day的5年級的「盲人睇到嘢」，一眾代表在台上有默契合作，有同學善於表達，不時執生，主力簡介，有同學熟悉編程，能專業回應評審的提問，有同學擁有表演細胞，扮演視障人士去操作品，各司其職，令評審們留下深刻印象。

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