【自我增值】林芊妤老公被指食軟飯　Coffee大方回應笑看閒言閒語

林芊妤（Coffee）出道自今都是外界熱議的對象，早已習慣面對評論的Coffee向來都不太計較別人的閒言閒語，EP甚高！

Coffee對於老公最近被指食軟飯，她撰文回應並獲網民大讚表現大方。

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Coffee笑看閒言閒語

Coffee於Threads寫道：

琴日係到同老公講笑

講起之前有人話佢食軟飯，我突然醒起當初大家知道左我要結婚既時候，有傳媒知道佢係銀行高層，出左新聞話我嫁俾銀行家。跟住當時好多人話我貪慕虛榮終於俾我成功釣到金龜， 之後仲傳我開公司都係老公打本俾我做先開到😂（其實開公司唔使好多錢）。到而家大家都知道我係靠自己開公司做生意，呢幾年仲做得幾好，就開始有人話佢食軟飯，要靠老婆。

所以大家就算生活上遇上別人閒言閒語，都唔使太計較，因為人只會好主觀去睇一件事。咁好似我既例子，點解事情就只能有咁極端兩面？一係就我貪慕虛榮😆， 如果唔係我老公就係食軟飯😆？