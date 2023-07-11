【自我增值】林芊妤老公被指食軟飯 Coffee大方回應笑看閒言閒語
林芊妤（Coffee）出道自今都是外界熱議的對象，早已習慣面對評論的Coffee向來都不太計較別人的閒言閒語，EP甚高！
Coffee對於老公最近被指食軟飯，她撰文回應並獲網民大讚表現大方。
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Coffee笑看閒言閒語
Coffee於Threads寫道：
琴日係到同老公講笑
講起之前有人話佢食軟飯，我突然醒起當初大家知道左我要結婚既時候，有傳媒知道佢係銀行高層，出左新聞話我嫁俾銀行家。跟住當時好多人話我貪慕虛榮終於俾我成功釣到金龜， 之後仲傳我開公司都係老公打本俾我做先開到😂（其實開公司唔使好多錢）。到而家大家都知道我係靠自己開公司做生意，呢幾年仲做得幾好，就開始有人話佢食軟飯，要靠老婆。
所以大家就算生活上遇上別人閒言閒語，都唔使太計較，因為人只會好主觀去睇一件事。咁好似我既例子，點解事情就只能有咁極端兩面？一係就我貪慕虛榮😆， 如果唔係我老公就係食軟飯😆？
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Coffee不斷自我增值
她續說：
講真，老公當然養得起我， 我的確可以選擇唔工作好好相夫教子，但其實女人想好好靠自己努力闖出一片天，都係一個個人選擇，我好開心自己可以賺錢買花戴，未來自己控制到，我可以好自信地講就算有一日發生咩事我依然有能力照顧到彥彥，我可以決定幾時想買就買幾時想食就食，想帶自己爸爸媽媽屋企人去旅行我唔駛徵求老公金錢上既同意。
女人係任何階段都要不停自我增值， 而家既播網絡世界就算足不出戶都可以學到好多知識，千祈唔可以同呢個世界脫節，我哋一齊活到老學到老♥️加油～
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撰文 : TOPick柴犬出動