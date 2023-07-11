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【自我增值】林芊妤老公被指食軟飯　Coffee大方回應笑看閒言閒語

娛樂 11:28 2023/07/11

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

林芊妤（Coffee）笑看別人的閒言閒語。

林芊妤（Coffee）出道自今都是外界熱議的對象，早已習慣面對評論的Coffee向來都不太計較別人的閒言閒語，EP甚高！

Coffee對於老公最近被指食軟飯，她撰文回應並獲網民大讚表現大方。

【人妻大解放】林芊妤水上樂園比堅尼盡騷身材　Coffee晒10年前舊照做對比【多圖】

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Coffee笑看閒言閒語

Coffee於Threads寫道：

琴日係到同老公講笑
講起之前有人話佢食軟飯，我突然醒起當初大家知道左我要結婚既時候，有傳媒知道佢係銀行高層，出左新聞話我嫁俾銀行家。跟住當時好多人話我貪慕虛榮終於俾我成功釣到金龜， 之後仲傳我開公司都係老公打本俾我做先開到😂（其實開公司唔使好多錢）。到而家大家都知道我係靠自己開公司做生意，呢幾年仲做得幾好，就開始有人話佢食軟飯，要靠老婆。

所以大家就算生活上遇上別人閒言閒語，都唔使太計較，因為人只會好主觀去睇一件事。咁好似我既例子，點解事情就只能有咁極端兩面？一係就我貪慕虛榮😆， 如果唔係我老公就係食軟飯😆？

【KOL爆料】Coffee不忿被影射出席飯局　連環回應：網上世界真係亂講咩都得

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Coffee不斷自我增值

她續說：

講真，老公當然養得起我， 我的確可以選擇唔工作好好相夫教子，但其實女人想好好靠自己努力闖出一片天，都係一個個人選擇，我好開心自己可以賺錢買花戴，未來自己控制到，我可以好自信地講就算有一日發生咩事我依然有能力照顧到彥彥，我可以決定幾時想買就買幾時想食就食，想帶自己爸爸媽媽屋企人去旅行我唔駛徵求老公金錢上既同意。

女人係任何階段都要不停自我增值， 而家既播網絡世界就算足不出戶都可以學到好多知識，千祈唔可以同呢個世界脫節，我哋一齊活到老學到老♥️加油～
 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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