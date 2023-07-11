【重新出發】黃心穎轉型做音樂人「洗底」　舉行粉絲見面會挽民心

黃心穎自從「安心事件」後形象插水，經過四年時間，她跟TVB解約後重新出發，轉型當音樂人，更推出兩首新歌《Crown Me》﹑《沙包》，並由其親自作曲、填詞，以音樂重新「洗底」。

而且，黃心穎早前更亮相叱咤903節目《叱咤樂壇》，分享如何走出負面情緒，並直言發現音樂原來是情緒出口。

面對大量負評的她說：「有時會有不同的情緒去攻擊我，盡量去感受，但需要Keep Going，如果沒有這些情緒，人便很盲目。希望今年繼續以音樂人身份出發。」

【叱咤樂壇】黃心穎學佛靜心走出陰霾 與RubberBand鼓手泥鯭監製新歌《沙包》

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舉行粉絲見面會

搞作多多的她，將會現身音樂平台，不但在現場首次演繹自己的歌曲，更將會舉行粉絲見面會，與他們近距離接觸，亦表示是次將會是黃心穎四年後首次再與粉絲見面。

黃心穎亦有在網上轉載粉絲見面會的帖文表示「緊張」，隨即引起網民關注，有些網民支持她重新出發，不過有些人則認為她死心不息要回幕前，真的「厚面皮」。

▲ 黃心穎將有粉絲見面會。

音樂成新出路

成為音樂人對黃心穎來說是一個新嘗試，她覺得：「上天突然開了門給我，學的時候我不知道可以做些甚麼，當時很迷茫。當時跟前公司傾過，他們很好，有邀請我拍劇或做綜藝。最終都是選擇做音樂，決定要面對恐懼。」

備受千夫所指的她以前會很介懷別人的評論，「現在的我平靜了很多，再難聽的說話我都聽過，別人如何對我，是我的因果。我只可做好自己，其他事不能控制。」

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